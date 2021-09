Dal 16 al 22 settembre, Settimana Europea della Mobilità a Parma: tante iniziative per promuovere la mobilità sostenibile

E’ in programma a Parma, dal 16 al 22 settembre, la Settimana Europea della Mobilità a cui ha aderito, anche quest’anno il Comune di Parma. Nel hanno parlato, nel corso della conferenza stampa di presentazione, il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l’Assessora alle Politiche di sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi. Con loro erano presenti diversi partner tra cui Tep con il Presidente, Roberto Prada; l’Amministratore Unico di Infomobility Spa, Michele Ziveri; Andrea Mozzarelli, Presidente di Fiab Parma Bicinsieme ed Eugenia Monegatti, Vicepresidente di SMTP.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Federico Pizzarotti, per una Settimana dedicata interamente alla promozione della mobilità sostenibile a Parma, con un programma ricco di iniziative e proposte. “Le informazioni in tema di mobilità sono fondamentali – ha sottolineato il Sindaco – in un settore interessato da diversi cambiamenti, con la possibilità di fruire di nuove opportunità”.

L’Assessora, Tiziana Benassi, ha dichiarato: “Stiamo per inaugurare una nuova e frizzante edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Un’edizione molto partecipata per cui ringrazio i tanti partner, locali e non, che hanno aderito e lavorato con entusiasmo al programma. Dal 16 al 22 settembre una settimana ricca di eventi per scoprire le ultime novità in tema di mobilità sostenibile, conoscere e sperimentare i servizi offerti in città e (ri)scoprire in modo piacevole le bellezze della nostra Parma. Un programma che vuole essere simbolicamente una sintesi della riforma della mobilità iniziata nel 2018 con un percorso che ha avuto origine dall’ascolto dei cittadini, dalle risultanze di un questionario sui temi della mobilità urbana locale. E’ così che ha preso forma questo programma dove le modalità di spostamento alternative all’auto privata sono le protagoniste indiscusse in nome della sostenibilità e della qualità dell’aria, nonché della vita. Pedalate e passeggiate tra parchi e luoghi ricchi di storia – non mancheranno le occasioni per scoprire l’arte e i profumi degli angoli più nascosti della nostra città – momenti pubblici di confronto sui temi a noi più cari con esperti e appassionati. Tra tecnologia, storia e cultura scopriremo come muoversi a Parma in modo sostenibile è una scelta che premia! Molta attenzione al tema dell’educazione stradale con i tanti appuntamenti per promuovere le regole di guida sicura sui monopattini. Focus sulle novità dell’elettrico, sui nuovi servizi allargati di sharing e sul trasporto pubblico locale, rinnovato e servizievole, che ci farà scoprire nel corso della settimana una sua veste insolita, ricca di cultura. Concludo questo ricco programma con la novità più significativa della settimana: la presentazione dell’area verde e area blu che avremo modo di conoscere e approfondire nella conferenza stampa dedicata in agenda il 20 settembre.”

Saranno sette giorni particolarmente intensi con diverse iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile negli spostamenti casa – lavoro, casa – scuola, ma anche nel tempo libero.

La Riforma della Mobilità, portata avanti in questi anni dall’Assessorato alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, guidato da Tiziana Benassi, ha messo in atto diverse azioni e la Settimana della Mobilità a Parma sarà l’occasione per la cittadinanza di conoscere proposte e innovazioni legate a questo tema.

Una settimana impegnativa che vede il coinvolgimento in prima persona del Comune di Parma, di Tep Spa, di Infomobility Spa, Università degli Studi di Parma, Crédit Agricole e di diverse associazioni tra cui Fiab Parma Bicinsieme, Cigno Verde Cooperativa sociale e La Sajetta, ma anche delle Associazioni di Categoria dei Commercianti, dei gestori dei monopattini, e di EVC BECharge.

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è coordinata e promossa dal Comune di Parma, con il coinvolgimento di diversi attori, e si articola in diversi momenti, eventi e proposte di sensibilizzazione e divulgazione in merito alla promozione della mobilità dolce.

Per tutta la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è attiva questa proposta.

APP GREENAPES – Partecipando alle iniziative in città, durante la settimana Europea della Mobilità Sostenibile, si potranno accumulare tanti punti premianti sulla APP greenApes: scarica la app e inquadra il codice QR che troverai ai vari eventi.

Inoltre, fino alla fine di settembre, è attiva una nuova sfida speciale che premia le scelte di mobilità sostenibile disponibili in città: per completarla basta dimostrare sulla app greenApes due comportamenti a scelta tra spostamenti a piedi / in bici, uso del trasporto pubblico, carpooling, utilizzo dei servizi di monopattini, car sharing, bike sharing. In palio tantissimi punti premio.

GreenApes è la piattaforma online gratuita che premia le persone con comportamenti e stili di vita ecosostenibili. Per partecipare basta scaricare sullo smartphone l’applicazione greenApes: ad esempio si possono guadagnare punti in automatico semplicemente muovendosi a piedi e in bicicletta, usando il trasporto pubblico e i servizi di sharing o tramite il carpooling per gli spostamenti casa-lavoro. I premi e gli sconti sono legati al mondo della sostenibilità e alle aziende del territorio. Partecipa anche tu.

Programma.

Giovedì 16 settembre.

Alle 10.30, è in programma la conferenza stampa “Bike to shop”, all’angolo tra via Farini e Piazza Garibaldi. Si tratta di un’iniziativa volta a incentivare l’uso della bici nel tempo libero, in questo caso per andare a fare compere, e vede coinvolte le Associazioni di Categoria dei Commercianti.

Alle 11.30, all’Università degli Studi di Parma, Aula Magna, è in programma la conferenza stampa condivisa tra Università di Parma, Comune di Parma, Provincia di Parma, Crèdit Agricole e Tep Spa inerente le agevolazioni previste per gli abbonamenti a favore degli studenti universitari. Sarà l’occasione per presentare questa importante iniziativa alla presenza dei soggetti coinvolti.

Dalle 16 alle 19 – Piazza Garibaldi – Fiab Parma Bicinsieme allestirà un proprio gazebo per proporre ai cittadini il questionario: “E tu come ti muovi?”

Dalle 9.30 alle 17.30 – Salone del Camper – stand della Polizia Locale – attività di educazione stradale in sicurezza sui monopattini. L’iniziativa si inserisce nelle attività previste per sensibilizzare i giovani e renderli consapevoli di come utilizzare correttamente i mezzi sostenibili per muoversi in città.

Venerdì 17 settembre.

Giornata del “Bike to work”, andare a lavorare in bici è salutare, poco dispendioso e non si inquina. Comune di Parma, Fiab Parma Bicinsieme e Infombility Spa hanno in programma iniziative ad hoc tra cui la premiazione dei dipendenti del Comune che vanno al lavoro in bici e la distribuzione di gadget.

Dalle 16 alle 19, in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, area antistante la Velostazione – Cigno Verde, Fiab Parma Bicinsieme e Infomoblity cooperativa sociale – promuovono il mercatino della bici usate e restaurate RE-BI-CYCLE ed attività di sensibilizzazione, fornendo informazioni sul mondo delle due ruote e proponendo il questionario: “E tu come ti muovi’”.

Dalle 9.30 alle 17.30 – Salone del Caper – Stand della Polizia Locale – educazione stradale in sicurezza sui monopattini.



Sabato 18 settembre.

Dalle 9.30 alle 12.30, biciclettata dal Parco Ducale ai Boschi di Carrega, “La pedalata della Duchessa Maria Luigia”, lungo PedalArt PR1, la Greenway delle Residenze Ducali, 2 euro soci FIAB, 4 euro non soci FIAB (Ass RC e infortuni).

Dalle 10 alle 18 – Piazza Garibaldi, a cura di Tep Spa, esposizione filobus storico, a disposizione per chi vorrà visitarlo. A bordo sarà disponibile materiale informativo TEP.

Ore 10.30 – 12.30 – Passeggiata ‘Vai Oltre’, Comune di Parma – Progetto Europeo Thriving Streets,

Passeggiata ‘Vai Oltre’: visita esplorativa per immaginare una nuova mobilità e ripensare gli spazi pubblici in Oltretorrente. Se vivi, lavori o frequenti regolarmente l’Oltretorrente parliamone insieme: in una passeggiata nel quartiere ci racconteremo quello che c’è, quello che non si vede, quello che desideriamo ci sia. Partecipazione previa iscrizione a p.marani@comune.parma.it

Dalle 11.30 alle 12.30 circa e dalle 14.30 alle 19 – in piazza a lato via Pigorini – Evento a cura di EVC BECharge – “Parma in carica – la mobilità elettrica nel Comune di Parma” – Conferenza stampa alle 11.30 e nel pomeriggio momento informativo al pubblico di sensibilizzazione e promozione della mobilità elettrica per cittadinanza, aziende e portatori di interesse

Dalle 15 alle 17.30 – Biciclettata dal Parco dei Poeti (Via Bizzozero 15) a Porporano – a cura di Fiab Parma Bicinsieme – su strada Bassa dei Folli, chiusa al traffico automobilistico (salvo residenti e al circolo di Mariano da Strada Argini) “Seguendo le acque del Canale Maggiore”, 2 euro soci FIAB, 4 euro non soci FIAB (Ass RC e infortuni)

Alle 16, alle 17.15, alle 18.30 – Tour dei murales – a cura di Comune di Parma e Tep Spa – nell’ambito delle iniziative legate all’apertura della mostra dedicata a Banksy a Palazzo Tarasconi e per le iniziative connesse ad Around Banksy. Tre tour guidati con partenza da piazza Garibaldi a bordo di un bus graffitato dall’artista Fabio Petani, in visita alle opere di street art realizzate a Parma. L’accesso è gratuito, previa prenotazione sull’App di Parma 2020

Dalle 17 alle 20 in Cittadella e dalle 17 alle 22 – in piazza Garibaldi – Comune di Parma -Infomobility/Gestori monopattini – propongono Test Drive di Monopattini elettrici e regole di guida sicura. Prove di guida gratuita e istruzione sulle regole di circolazione in collaborazione con i tre gestori del servizio.

Dalle 17 alle 19 – piazza Garibaldi – Comune di Parma e Infomobility – verrà allestito un Punto Mobile cargo bike per informazioni sui servizi di mobilità sostenibile e servizi di sharing.

Dalle 17 alle ore 20.30 – piazzale Cesare Battisti – AllWays – Car Sharing Free Floating – esposizione auto, informazioni sul servizio e supporto per iscrizione.

Dalle 9:30 alle 17:30 – Salone del Camper – Stand Polizia Locale con gestori monopattini – educazione stradale in sicurezza sui monopattini (iniziativa attiva dall’11 al 19 settembre)

Alle 18-Parco dei Poeti, via Bizzozero 15 – Comune e Fiab Parma Bicinsieme propongono la tavola rotonda sulla mobilità ciclabile a Parma, con la partecipazione di Paolo Gandolfi, Gruppo Tecnico FIAB, Nicola Ferioli, Dirigente Comune di Parma, Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di Mobilità Sostenibile, Gianluca Zurlini, giornalista Gazzetta di Parma. Presentazione ai cittadini dei nuovi interventi in

materia di mobilità ciclabile, dialogo con giornalisti, tecnici e cittadini. Introduce Andrea Mozzarelli, Presidente FIAB-PARMA Bicinsieme-APS

Domenica 19 settembre.

Dalle 9:00 alle 12.30 – ParmainBici/Bimbimbici – Comune di Parma con Fiab Parma Bicinsieem, – pedalata per tutti per le strade della città dal Parco Ducale al Parco Falcone-Borsellino con un evento musicale organizzato dal Verdi Off in P.le S. Francesco “Biciclette inOpera”. Gadget ai partecipanti bambini, ristoro offerto da COOP Alleanza 3.0 (2 euro soci FIAB, 4 euro non soci FIAB).

Dalle 17 alle 19 – piazza Garibaldi – Comune/Infomobility – Punto Mobilie cargo bike per informazioni sui servizi di mobilità sostenibile e sharing.

Dalle 9.30 alle 17.30 – Salone del Camper – stand della Polizia Locale attività di educazione stradale in sicurezza sui monopattini. L’iniziativa si inserisce nelle attività previste per sensibilizzare i giovani e renderli consapevoli di come utilizzare correttamente i messi sostenibili per muoversi in città.

Lunedì 20 settembre.

Dalle 7.30 alle 8.30 – Rilevazione traffico di entrata in città – a cura di Fiab Parma Bicinsieme – in Via Gramsci/P.le S. Croce, Via Trento/Via Bottego, Via Emilia Est/Barriera Repubblica, Via Solferino/Viale della Libertà.

Alle 11.30 – Spazio Agorà Settembre Gastronomico – Portici del Grano – Conferenza stampa dal titolo: “Al via il progetto Area Verde Parma: una nuova prospettiva di città, per il benessere del nostro ambiente e delle persone che lo abitano”.

Martedì 21 settembre.

Dalle 9 alle ore 13.30 – Convegno: “Mobility Management: una rete sempre più estesa per contribuire a muoverci in modo sostenibile” – Comune di Parma – Palazzo del Governatore.

Dalle 11.30 – piazza Garibaldi – Consegna delle chiavi al Comune del Ducato elettrico in sharing, a disposizione degli operatori commerciali.

Alle 16.30 – Sala stampa e piazza Garibaldi – Comune di Parma e Fiab Parma Bicinsieme – consegna bandiera “Comuni Ciclabili” al Comune di Parma e al Comune di Sissa Trecasali, Novellara e Picenza, a seguire, premiazione progetto Ciclamico (le prime 4 studentesse classificate nel progetto di rastrelliere antifurto per le scuole)

Mercoledì 22 settembre.

Alle 11.30 – Lancio del questionario Pscl – Piano Spostamenti casa – lavoro.

Dalle 17 alle 19 – a cura di CNA PARMA – pedalata “tra storia e profumi”, gelsomino e storie nascoste tra angoli del centro. Appuntamento davanti al Parma Point. Il percorso prevede tappe a tema, per riscoprire la storia e l’arte nascosta tra piccoli vicoli e piazzette del centro storico di Parma, passando nelle adiacenze di inaspettate e insolite piante di gelsomino. Sarà l’occasione per riscoprire storie, credenze e leggende legate a questa pianta, ma anche per esplorare angoli nascosti della città. Costo 15 euro a partecipante.