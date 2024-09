Dal 6 settembre tornano gli Street Tutor in centro storico

Da venerdì 6 settembre tornano gli Street Tutor in centro storico: dopo la pausa estiva l’Amministrazione Comunale ha deciso di riattivare il servizio che nei mesi passati ha portato a buoni risultati nel miglioramento della sicurezza reale e percepita in città.

La ripresa degli Street Tutor e delle loro attività di controllo, monitoraggio e prevenzione sul territorio è stata pensata in accordo con le associazioni di categoria degli esercenti, con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine e con i vari soggetti a vario titolo impegnati nel sociale, in particolare sui temi di disagio giovanile.

Nei mesi di attivazione del servizio è stato infatti confermato un positivo riscontro sia da parte dei cittadini che dei commercianti per le attività di controllo eseguite, che hanno portato a un miglioramento delle condizioni di sicurezza negli spazi pubblici, in particolar modo quello adiacente ai locali commerciali, attraverso il contrasto, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, della microcriminalità e del disordine urbano.

Il servizio, oltre che in piazza Ghiaia, via Cavour, via Verdi, via Bottego, Galleria Bassa dè Magnani e Galleria Polidoro strada Garibaldi e vie limitrofe, verrà esteso, dal 6 settembre fino alla fine del 2024, anche a tutta l’area di via Mazzini e borgo Romagnosi e prevedrà la presenza di quattro Street Tutor per due giorni alla settimana (soprattutto il venerdì e il sabato), operativi dalle 15 alle 20.

“Gli Street Tutor – commenta Francesco De Vanna, assessore alla Legalità – sono una sperimentazione ormai consolidata di questa amministrazione comunale, che non ha rinunciato a mettere in campo ogni strumento possibile per garantire una maggiore e più tranquilla vivibilità del centro. Gli Street Tutor intervengono in una fase molto anticipata di “conflitto” e in chiave esclusivamente preventiva, lavorando sulla composizione delle tensioni e sulla sensibilizzazione al rispetto dello spazio pubblico”.

“Gli Street Tutor – afferma Chiara Vernizzi, assessora alla Rigenerazione Urbana e Attività Economiche – operando in sinergia con le Forze dell’Ordine, rappresentano una efficace figura di supporto per i pubblici esercizi e le attività commerciali della zona nello svolgimento in tranquillità e sicurezza delle operazioni quotidiane. Si occupano inoltre di monitorare possibili situazioni di degrado, segnalandole tempestivamente ai soggetti preposti, con un conseguente miglioramento della qualità e vivibilità urbana”.