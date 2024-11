Davide Malvisi: “Eleggere Andrea Massari in Regione è un’occasione storica per Fidenza”

“Stasera sono qui a Parma con tantissime persone alla chiusura della campagna elettorale di Michele de Pascale. E sono felice di vedere così tanto sostegno attorno a lui. Il 17 e il 18 novembre si vota per l’elezione del consiglio dell’Emilia-Romagna e per l’elezione del Presidente della nostra regione.”

Lo scrive Davide Malvisi, sindaco di Fidenza, sulla sua pagina Facebook. “Sostengo la candidatura di Michele De Pascale Presidente con grande convinzione. A dirla tutta non vedo l’ora che possa mettersi all’opera perché è un amministratore pubblico capace e competente, perché è consapevole dei problemi che le persone affrontano ogni giorno per garantire alle proprie famiglie la serenità di cui hanno bisogno. Penso che Michele De Pascale rappresenti una grande opportunità per la nostra terra e per la nostra comunità.

Per questo vi invito a sostenere la sua candidatura con il vostro voto, un voto che porta con sé anche un’occasione storica per Fidenza: eleggere Andrea Massari al Consiglio della Regione Emilia-Romagna. Ho lavorato al fianco di Andrea nei 10 anni in cui è stato Sindaco della nostra città. Insieme siamo stati capaci di pensare in grande e immaginare un futuro di sviluppo per il nostro territorio. Oggi i nostri ragazzi hanno occasioni di lavoro e di crescita nel luogo in cui sono nati e la nostra città gode di servizi che rispondono sempre più alle esigenze delle persone. Siamo una comunità orgogliosa delle nostre radici, intraprendente e operosa, solidale e proiettata verso il futuro. Votare per Andrea significa non solo riconoscere il lavoro che ha fatto per Fidenza, ma anche guardare al futuro con speranza e determinazione. Come solo noi sappiamo fare!”