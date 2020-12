DE SIDERA: il programma dell’orchestra La Toscanini per le festività natalizie

Sei concerti in streaming e sei repliche tra il 24 dicembre ed il 4 gennaio. Così La Toscanini vuole essere vicina al proprio pubblico ma anche a tutti gli amanti della musica classica che da casa, con computer, tablet o smartphone potranno godere di questa modalità alternativa di fare concerti in attesa di tornare a rianimare auditorium e teatri.

«Ci lasciamo alle spalle un anno in cui la musica e il teatro sono stati silenziati ma anche sventuratamente sottovalutati – spiega il Sovrintendente e Direttore Artistico de La Toscanini, Alberto Triola- . L’augurio per il 2021 non è soltanto quello di riaprire al più presto i luoghi della cultura, ma di poterli finalmente riconoscere per quello che sono: il sistema immunitario più efficace contro il virus delle perdite di senso, della memoria, del futuro e della coesione sociale. La Toscanini c’è. E questo è il nostro impegno, oltre che il nostro augurio, per il Nuovo Anno».

La rassegna De Sidera inizierà il 24 dicembre alle ore 21.00 con l’Ottetto di fiati della Filarmonica Arturo Toscanini che proporrà la Serenata per fiati n. 12 in do minore, KV 388 (384a) Nachtmusik di Mozart. Il concerto verrà replicato anche lunedì 28 dicembre 2020 ore 20.30.

Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi con gli archi della Filarmonica Arturo Toscanini e Mihaela Costea, violino solista e primo violino della Filarmonica Toscanini, sono in programma il 26 dicembre alle ore 21.00 con replica il 27 alle ore 11.00.

La Toscanini NEXT, l’innovativo ensemble formata da giovani musicisti under 35, proporrà domenica 27 dicembre 2020 alle 21.00 con replica martedì 29 alle 20.30, NEXT FOR CINEMA, con i brani Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla e Plying Love sempre di Ennio Morricone.

I concerti del 24, 26 e 27 dicembre (ore 21.00) saranno trasmessi in streaming su Lepida TV e RADIO EMILIA ROMAGNA. Le repliche del 27, 28 e 29 dicembre (ore 20.30) sui canali Vimeo e Youtube de La Toscanini e sul sito www.latoscanini.it.

Il palinsesto alternerà veri e propri concerti ad interventi più brevi, auguri musicali “in pillole” per restare accanto al pubblico durante tutto il periodo delle festività.

De Sidera continuerà il 31 dicembre, 2 e 3 gennaio con i concerti già annunciati nell’ambito del calendario di spettacoli di Parma 2020-2021. Il 31 gennaio, in una maratona musicale con inizio alle ore 21.00, la Filarmonica Toscanini sarà diretta da Giuseppe Grazioli (con replica il 4 gennaio alle 20.30) con un piacevolissimo programma festivo che proporrà brani di Rossini, Offenbach, J.Strauss, Britten e Bizet.

La Toscanini Next, eseguirà i programmi TAKE FOR SIX (replica il 3 gennaio ore 11.00) e NEXT FOR VERDI (replica il 2 gennaio ore 11.00) con Roger Catino direttore e arrangiatore di brani famosi del repertorio verdiano e Matteo Mazzoli baritono e voce recitante.

La maratona musicale sarà trasmessa il giorno 31 dicembre su 12Tv Parma e sui canali social ufficiali di Parma 2020+21. Le repliche dei giorni 2 e 3 gennaio ore 11.00 e 4 gennaio ore 20.30 potranno essere seguite sui canali Vimeo e Youtube de La Toscanini e sul sito www.latoscanini.it .

Tutti i concerti sono stati eseguiti e registrati nel mese di dicembre nella splendida cornice dell’Auditorio Paganini del Paganini Congressi a cura del Centro Interateneo Edunova.

La rassegna è realizzata grazie al contributo di MiBACT, Regione Emilia – Romagna, Comune di Parma, Parma Capitale Italiana della Cultura 20 + 21, Fondazione Monteparma, Fondazione Cariparma.