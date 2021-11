Delegazione del Ruanda in Municipio: è stata accolta, questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale, dal presidente del Consiglio, Alessandro Tassi Carboni.

La visita si inquadra nell’ambito del progetto EnRHEd, cofinanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del programma Erasmus+, con l’obiettivo di sviluppare, modernizzare, rendere più accessibile e internazionalizzare il sistema di formazione delle scuole superiori del Paese africano.

Si è trattato di un incontro franco e costruttivo. La folta delegazione era formata dai rappresentanti delle istituzioni partner del progetto, da personale amministrativo e docenti del Ruanda e dai rappresentanti dell’Unione Europea. Con loro erano presenti il professor Roberto Valentini dell’Università di Parma, coordinatore del progetto; Alessandro Bernazzoli, responsabile dell’Unità Operativa Internazionalizzazione dell’Università di Parma; Emile Abayisenga, Rettore dell’IPRC Musanze – Politecnico del Ruanda, e Eliezer Niyonzima, Rettore dell’UTAB – University of TEchnology and Arts of Byumba.