“Della madre” di Mario Perrotta: sabato 20 novembre al Teatro Arena del Sole di Roccabianca

DELLA MADRE

uno spettacolo di Mario Perrotta

consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati

con Mario Perrotta e Paola Roscioli

e con Marica Nicolai

aiuto regia Yasmin Karam

scene Mario Perrotta

costumi Sabrina Beretta

video artist Hermes Mangialardo

produzione Teatro Stabile di Bolzano, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale

Rinviato lo scorso anno a causa della chiusura dei teatri, arriva finalmente a Roccabianca il nuovo spettacolo di Mario Perrotta “Della madre”, in scena sabato 20 novembre alle ore 21.15 al Teatro Arena del Sole. Dopo aver indagato la figura evanescente dei padri contemporanei, il secondo capitolo della trilogia di Perrotta, con la consulenza alla drammaturgia di Massimo Recalcati, sposta la lente di ingrandimento sulla figura della madre. Una figura che, per buona parte degli italiani, ha mantenuto costante nel tempo una sorta di sacralità e onniscienza che la rende ingiudicabile, al di sopra del bene e del male, nonostante le lotte di emancipazione degli ultimi decenni per affrancare la società dal modello patriarcale. Una visione patologica – tutta nostrana – che impedisce a una donna di dichiarare, e sanamente, la propria fragilità di fronte al compito materno, costringendola a dover esser madre “per sempre”.

La maternità non è un’esperienza di centramento ma di decentramento. È la gioia nel vedere il proprio frutto imparare a camminare o a parlare, nel vederlo entrare nel mondo. Perrotta di mamme ne mette in campo due, la nonna-madre e la figlia-madre, e in modo teatralmente suggestivo: due giganteschi igloo di tela legati da un drappo bianco, unico elemento di scena. Due cupole, che fanno anche da smisurate gonne ai personaggi, con una spiazzante invenzione si illuminano dall’interno evocando degli enormi grembi di eterne partorienti, nei quali, grazie a onirici effetti video, si intravedono ambienti immersi in una specie di liquido amniotico, in cui nuota come una sirena la bambina, la giovane attrice Marica Nicolai.

In questo spettacolo Mario Perrotta, superata da tempo la postura tradizionale del narratore, si muove con piena consapevolezza dell’intreccio dei linguaggi performativi, in un efficace equilibrio fra drammaturgia, scenografia, musica, multimedialità che lascia presagire sviluppi ulteriori. Con coraggio e coinvolgimento, nell’eleganza della scena, vengono affrontati temi tra i più scabrosi, come nell’intenso monologo di Paola Roscioli sui dubbi angosciosi che una madre può avere. Un affresco che tocca tutti con le armi più pure del teatro: la sintesi, la non ricerca delle soluzioni, il non cadere nella dicotomia del giusto e dello sbagliato, il rimanere in bilanciamento tra la realtà dei nostri giorni e quell’esasperazione dei comportamenti per ridere, a denti stretti, di noi stessi.

I biglietti dello spettacolo, costo 18 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

TEATRO ARENA DEL SOLE ROCCABIANCA

sabato 20 novembre ore 21.15

ingresso 18 euro

prenotazioni 339.5612798