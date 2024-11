Ruba la giacca a un coetaneo minacciandolo all’uscita di scuola in centro: denunciato un 17enne

… Con, l’intimidazione derivante da una evidente superiorità fisica, un 17enne, si è fatto consegnare, da un 15enne – terrorizzato – la giacca che indossava. Dinamiche tristemente diffuse negli ambienti giovanili alle quali i Carabinieri di Parma Oltretorrente prestano sempre la massima attenzione.

*******

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno individuato e denunciato un 17enne ritenuto allo stato il presunto responsabile di una rapina commessa in Parma, in danno di un quasi coetaneo.

L’episodio è avvenuto alcuni mesi fa, quando all’uscita di un istituto scolastico del centro, un 15enne è stato, dapprima avvicinato dal 17enne, il quale, dopo avergli sbarrato la strada, con progressive condotte intimidatorie, lo ha obbligato a consegnargli lo “smanicato” di una nota marca che indossava. Alla fievole richiesta di restituzione il 17enne ha assunto un atteggiamento ancora più ostile, determinando nel 15enne uno stato di angoscia ed al tempo stesso di terrore che, lo hanno costretto suo malgrado, ad allontanarsi senza la sua giacca.

Nei giorni successivi, i genitori della vittima, in considerazione della gravità dell’episodio, determinata non tanto dal valore della giacca ma dal modus operandi della condotta, con grande coraggio si sono rivolti ai Carabinieri di Strada Fonderie per sporgere denuncia.

Gli elementi forniti dal 15enne in fase di querela, tra i quali una perfetta descrizione del suo aggressore ed alcuni account di noti social media, ritenuti dai Carabinieri di grande valore investigativo, hanno fatto si che le indagini si incanalassero fin da subito nella giusta direzione.

Nel corso dell’attività investigativa, sono state acquisite importantissime informazioni fornite dai numerosi testimoni presenti all’accaduto, che hanno portato all’individuazione, del responsabile.

Dopo aver acquisito molteplici riscontri, il 17enne fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, perché ritenuto il presunto responsabile del reato di rapina.

A margine della vicenda, che in questo caso ha avuto risvolti penali, in una più ampia cornice di attività di prevenzione avviata anche d’intesa con i dirigenti scolastici, i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, hanno svolto dall’inizio dell’anno numerosi controlli a numerosi Istituti scolastici di Parma e provincia.

L’attività, che ha visto i Carabinieri procedere all’ispezione di alcune classi, parcheggi e spazi attigui ai vari plessi scolastici, ha avuto il duplice obiettivo di offrire da un lato un messaggio di vicinanza e prevenzione ai giovani studenti e dall’altro di svolgere un’azione di sensibilizzazione verso le nuove generazioni circa i rischi penali e civili che determinate condotte, spesso sottovalutate, possono comportare.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma