Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl: riprende l’attività, dopo l’allagamento

Momentaneo trasferimento di alcuni servizi in altre sedi. Tecnici ancora al lavoro nel seminterrato: nella serata di ieri è tornata l’energia elettrica

Riprende l’attività nella sede del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl, dopo lo stop imposto dall’allagamento nella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre.

Anche se i tecnici sono ancora al lavoro nel seminterrato, dopo che nella serata di ieri è tornata la corrente elettrica, oggi i servizi Veterinari, Igiene alimenti e nutrizione, Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro sono tornati pienamente operativi.

Le sedute vaccinali sospese ieri, sono assicurate oggi pomeriggio alla Casa della comunità di via XIV Maggio (anti influenzale e anti covid) e mercoledì 23 (altre tipologie di vaccinazioni) al padiglione 22 dell’ospedale Maggiore.

Ricordiamo che non si tratta di un servizio ad accesso diretto: tutti i cittadini prenotati nella giornata di ieri sono stati avvisati e a molti di loro è già stato fissato l’appuntamento per oggi e domani.

Priorità è stata data alle vaccinazioni stagionali e, per le vaccinazioni contro le malattie batteriche, alle donne in gravidanza e persone fragili, per arrivare a dare a tutti un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Le sedute vaccinali per i viaggiatori internazionali non rinviabili sono state recuperate nella sede di Fidenza (Vaio).

Per quanto riguarda l’attività della medicina legale, la seduta della commissione patenti per le persone diversamente abili di lunedì è recuperata domani (mercoledì) nel pomeriggio in via Vasari, mentre la seduta della commissione invalidi ex L. 68/99 si terrà domani (mercoledì) mattina al complesso sanitario di Vaio. Tutti i cittadini sono stati contattati e avvisati, alcuni anche tramite il Patronato.

L’ambulatorio di medicina legale oggi è operativo alla Casa della comunità di Langhirano, mentre da domani, riprende regolarmente la sua attività in via Vasari. Sul sito www.ausl.pr.it è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale.