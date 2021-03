Duro colpo ai ladri di pezzi di ricambio per auto: i carabinieri di Fidenza recuperano refurtiva per oltre 150 mila euro

La scorsa settimana, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato un’autovettura sospetta aggirarsi nei pressi del parcheggio dell’Outlet “Fidenza Village”. La vettura corrispondeva, per modello e colore, ad un mezzo segnalato diverse volte per dei reati contro il patrimonio in tutta la provincia. Richiesti i rinforzi, hanno osservato da lontano tre soggetti scendere ed aggirarsi frettolosamente nei pressi di un furgone bianco, con targa inglese.

Poiché, erano prossimi ad allontanarsi e nell’impossibilità di aspettare i rinforzi, i militari hanno rotto gli indugi e si sono avvicinati velocemente. I delinquenti, vistisi scoperti, sono balzati di nuovo in macchina e sono partiti a tutta velocità, sfrecciando in direzione dell’autostrada facendo perdere le loro tracce. Sul posto è rimasto il furgone che una volta aperto è stato trovato carico di pezzi di ricambio di autovetture, di marche prestigiose, presumibilmente rubate in tutta la provincia e stipate all’inverosimile all’interno pronti per lasciare l’Italia. Una volta svuotato si è inventariato un totale di oltre 100 pezzi per autovetture Audi, Mercedes, BMW. In particolare: targhe rubate, kit airbag, gruppi ottici, navigatori, volanti, carene anteriori e posteriori, sottoscocche e paraurti per un valore complessivo di 150.000 €.

Mentre proseguono gli accertamenti tecnici e le indagini, i Carabinieri di Fidenza hanno provveduto a mettere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria tutti gli oggetti rinvenuti. A breve potranno essere disponibili per la restituzione a chi saprà dimostrare di averne diritto. È possibile contattare i responsabili delle indagini all’email: cppr526200no@carabinieri.it indicando i dati anagrafici, un contatto e copia della denuncia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma