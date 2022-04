E’ morto Raffaele Rinaldi, un intellettuale di Parma

Ha combattuto contro un tumore per mesi, condividendo a riguardo foto e messaggi sui social per infondere coraggio agli altri pazienti oncologici come lui, ma alla fine non ce l’ha fatta.

Raffaele Rinaldi, intellettuale, musicista, attore e uomo di spettacolo, è morto.

Originario di Napoli, con lui se ne va una persona che tanti parmigiani hanno conosciuto, stimato, voluto bene.

Che le sue condizioni di salute si fossero aggravate si era capito da uno dei suoi ultimi post del 7 aprile nel quale era scritto “Vi ho voluto bene”.