Energia, Lega: “Rischio taglio servizi per Comuni colpiti da caro bollette, Governo intervenga”

“I drammatici rincari dell’energia non risparmiano neanche i piccoli Comuni, che a causa del caro bollette rischiano di trovarsi costretti a tagliare i servizi per i cittadini. Il caso citato da Matteo Salvini di Lesignano de’ Bagni, paese di 5mila abitanti in provincia di Parma che per l’illuminazione pubblica ha dovuto sostenere una spesa di 29.169,84 euro per i consumi di gennaio e febbraio 2022 contro i 16.421,62 dello stesso periodo del 2021, purtroppo è solo uno dei tanti. Come Lega chiediamo quindi lo stanziamento di almeno altri 5 miliardi per rispondere alle esigenze degli enti locali, così come di famiglie e imprese italiane. Già in passato il governo è intervenuto, ascoltando la Lega, e siamo al lavoro perché possa intervenire nuovamente”.

Lo affermano in una nota i parlamentari parmigiani della Lega: i senatori Maurizio Campari e Maria Gabriella Saponara con i deputati Laura Cavandoli e Giovanni Tombolato.