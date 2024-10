Fermato dalla polizia davanti al Regio aggredisce gli agenti ferendone uno: 17enne arrestato

Sabato pomeriggio durante l’attività di servizio straordinario congiunto di controllo del territorio, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalità legata allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla verifica del rispetto delle norme sull’immigrazione e del regolamento di Polizia Urbana in vigore, il personale impiegato ha proceduto d’iniziativa al controllo di un gruppo di giovani che sostavano nei pressi del Teatro Regio.

Durante l’attività di controllo, i poliziotti appuravano, attraverso la banca dati in uso alle forze di polizia, che uno dei giovani presenti di nazionalità tunisina era gravato da una nota di rintraccio per la notifica di un provvedimento emesso da un’altra Procura.

I poliziotti pertanto, decidevano di accompagnare il giovane in Questura per redigere gli atti del caso e procedere alla notifica. Questi prima di salire in macchina, allo scopo di guadagnarsi la fuga, si scagliava contro un poliziotto, dimenandosi con violenza e causando a quest’ultimo lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Prontamente bloccato dai poliziotti operanti, lo stesso continuava con la sua condotta violenta ed ostile, minacciandoli di morte. Con non poca difficoltà gli agenti riuscivano a riportare la calma, e a far salire il soggetto sulla macchina di servizio in sicurezza.

Una volta giunti in Questura il ragazzo, al momento privo di documenti, veniva foto segnalato dal personale della Polizia Scientifica e compiutamente identificato per un cittadino tunisino 17enne con a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

Alla luce dei fatti, il 17enne è stato tratto in arresto per i reati di lesioni, minacce e resistenza a pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, è stato posto al regime della permanenza in casa e affidato al fratello in attesa dell’udienza di convalida.

Questura di Parma