Festival della Parola: al via da San Michele Tiorre le “Pedalate con Quisquilie Letterarie”

Il Festival della Parola propone anche quest’anno le PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE, rassegna itinerante giunta alla quarta edizione, con cinque appuntamenti, dal 18 maggio al 30 giugno, in co–organizzazione con la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Come di consueto, sarà FIAB Parma Bicinsieme a definire i percorsi delle Pedalate che da Parma condurranno i ciclo–spettatori verso le varie destinazioni, sempre ad alto contenuto storico e paesaggistico, dove avranno luogo le Quisquilie letterarie.

Prima tappa, sabato 18 maggio, l’Azienda Agricola “Acqua Terra Sole” di San Michele Tiorre (Via Trieste, Frazione 12/5), dove alle 10:30 sarà possibile assistere alle Quisquilie letterarie con Dina Ravaglia, autrice del libro “L’isola degli internati” (2020, Io Scrittore).

Giugno 1946. Tutto è già accaduto. La guerra ha travolto in tutti i modi possibili i tre protagonisti, lasciando le loro vite spezzate dietro di sé. C’è Aida, che ha tradito per salvare dalle torture il suo compagno e ora insegue l’onore perduto. C’è Fosco, reduce da Auschwitz che si nasconde sull’Isola degli Internati dopo aver scoperto che sua moglie, credendolo morto, ha sposato un altro uomo. E c’è Ferruccio, alla disperata ricerca di vendetta per il figlio ucciso dai fascisti. Riusciranno a trovare la strada e a percorrere il faticoso cammino per ritornare umani?

Al termine delle Quisquilie, degustazione e visita all’azienda agricola. In collaborazione con Coldiretti Campagna Amica.

Gli altri appuntamenti delle PEDALATE CON QUISQUILIE LETTERARIE:

Sabato 25 maggio, Montechiarugolo (PR), Oratorio del Romito – Villa la Vignazza, Via per Montecchio 8/10, ore 10:30. Quisquilie letterarie con IVAN SARACCA, autore del libro “IL PIANO B. Ripartire con un viaggio in bici” (2021, Alpine Studio).

Domenica 2 giugno, Parma, Bosco Spaggiari, Strada Quingenti, 20 – San Prospero, ore 10:00. Laboratorio – Le basi della Lingua dei segni (LIS) con Giulia Berni e Eugenia Giancaspro. Esibizione Coro voci bianche, risultato del workshop con Camilla Di Lorenzo, organizzato dal Festival di cori “Adolfo Tanzi”

Domenica 23 giugno, Quisquilie letterarie sull’argine del Taro e del Po, con Fabio Pasini, autore di “VIE D’ACQUA”(2022, Geoantropo)

Domenica 30 giugno 2024, Traversetolo (PR), FONDAZIONE MAGNANI ROCCA, Via Fondazione Magnani Rocca, 4 – Mamiano, ore 11:30, Quisquilie letterarie con Giordano Bruno Guerri, autore del libro “STORIA DEL MONDO. Dal Bing Bang a oggi” (2023, La nave di Teseo) modera Francesco Specchia.

Il ritrovo per i cicloamatori è previsto a Parma alle 8:15, nei pressi del Parco dei Poeti (in Via Bizzozero 15), con partenza alle 8:30, ad eccezione della del 23 giugno, giorno in cui la Pedalata sarà pomeridiana (ritrovo alle 16:30, partenza alle 16:45). I punti di destinazione delle pedalate, luoghi delle Quisquilie, potranno essere raggiunti con ogni mezzo di trasporto, ma ai ciclo-spettatori saranno riservate le prime file per assistere alle Quisquilie.

REGISTRAZIONE CICLOAMATORI 2 € soci FIAB (assicurazione infortuni), 4 € non soci FIAB (assicurazione infortuni e RC).

Info pedalate: 18 e 25 maggio, 2 e 30 giugno Rita: 329 1683390 / rita.bacchi59@gmail.com; 23 giugno Andrea: 339 8123784 / bicinsieme@yahoo.it.

Info Quisquilie: 320 7133650 / info@festivaldellaparola.it.

Il programma completo a questo link: https://www.festivaldellaparola.it/pedalate-con-quisquilie-letterarie-2024/