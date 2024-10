Fidenza: modifiche al servizio di raccolta rifiuti in centro per la fiera di San Donnino

Si avvisano i cittadini di Fidenza che in concomitanza con le manifestazioni della Gran fiera di San Donnino nelle seguenti vie la raccolta dei rifiuti subirà le seguenti modifiche:

Via Gramsci, Via Malpeli, Via Berenini, via Cavour, Piazza Garibaldi, Vicolo del Tribunale, Via Benedetto Bacchini, Piazza Verdi, Piazza Pontida, Vicolo Salvaterra, Via Ronchei, Vicolo Ghiozzi, Vai Maffaccini, Vicolo Bondi, Piazza Matteotti, Vicolo Lazzarino, Vicolo Visconti, Vicolo Dalverme, Piazza Pezzana, Via Gandolfi, Via Buozzi, Via d’Azeglio,Via Ugolini, Vicolo Antini, Vicolo del Teatro, Via Vito Aimi, Via Ponte Romano, Via Don Minzoni, Via Conforti, Via Mentana, Via Petrarca, Piazza Grandi Piazza Duomo, Vicolo Pencaro, Via Micheli, Vicolo Tagliasacchi, Via Affanni, Via Giusti, Via Tommasini, Via Milani, Via Rossi, Via Dei Mille, Vicolo Zuccheri, Vicolo Boldrocchi,Via Mario Bacchini, Via Goito, Via Leoni, Vicolo Bormioli, P.zza Ponzi, Via Frate Gherardo, Via Da Brescia, Via XX Settembre (da P.zza Pontida a P.zza Gioberti).

Venerdì 04-10-2024 raccolta dalle ore 7.00: carta, cartone commerciale, organico

Venerdì 11-10-2024 raccolta dalle ore 7.00: carta, cartone commerciale, organico

Martedì 08-10-2024 raccolta dalle ore 7.00: indifferenziato, vetro

È consigliata l’esposizione alla sera precedente

Mercoledì 09/10/2024 raccolta sospesa

Per ogni necessità sono attive le Eco-Station in Via Giavazzoli e Via Torricelli.

Per info Numero Verde 800608077