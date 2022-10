Fidenza si droga? (di Domenico Muollo)

Ad oggi imperversa a ritmi costanti di crescita un grave problema nella nostra città di Fidenza evidenziato in diverse occasioni nelle opportune sedi, ma nonostante questo, nessun cenno in merito da coloro che dovrebbero preoccuparsene, affrontarlo, e quantomeno cercare di porvi rimedio o almeno arginarlo.

Stiamo parlando della vendita e consumo di stupefacenti.

In tempi non sospetti sembrava una illazione, un alzare i toni in merito ad un problema sociale esistente in ogni citta’ e che per quanto riguardava una cittadina di 27.000 abitanti poteva essere considerato rientrante nelle percentuali medie che ogni amministrazione comunale si trova costretta ad affrontare.

In realta’, oggi si scopre che a seguito di una indagine apparsa sul corriere del trentino, Fidenza risulta essere tra i comuni con un indice assoluto superiore alla media: la nostra amata citta’ viene collocata al 2 posto per uso di eroina e 3 posto per uso di cannabis e cocaina.

Auspichiamo in primo luogo, un potenziamento dei servizi per la disintossicazione visto il dato al dir poco allarmante e sicuramente un maggior controllo del territorio, Fidenza, stando ai dati apparsi, risulta la piazza di spaccio della provincia; realta’ di poco più di 25 mila anime e’ facile andare a capire chi alimenta la domanda. L’indice elevato di consumo ne presuppone elevatissimo di offerta.

Domenico Muollo (FdI)