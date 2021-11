Filca Cisl rinnova i vertici: esserci per costruire il futuro

“Esserci per costruire il futuro” è la sintesi dei lavori della Filca Cisl di Parma e Piacenza, svoltisi nella cornice delle strutture di “Parma & Congressi”. Sono stati rinnovati i vertici dell’associazione sindacale, impegnata a rappresentare gli addetti del settore delle costruzioni, e sono stati scelti i delegati in funzione della preparazione del prossimo congresso della intera confederazione Cisl Parma Piacenza, fissato il 21 e 22 febbraio 2022.

La categoria rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori dell’edilizia ma anche del legno, del cemento, dei laterizi e lapidei, quindi annovera al proprio interno una varietà di professionalità e di competenze che devono essere formate e aggiornate costantemente, in particolare per garantire quella sicurezza sul lavoro che purtroppo in tante tragiche occasioni, non viene messa realmente al primo posto come prescritto dalle norme.

Nella sua relazione congressuale Marco Boveri, in qualità di Segretario Generale, ha delineato le principali tematiche sindacali ha richiamato l’attenzione, oltre che sulla sicurezza e sul tema della legalità nei luoghi di lavoro, anche sui vantaggi consentiti dalla bilateralità e del futuro dei giovani lavoratori. La bilateralità è uno strumento, previsto dal contratto, che permette attraverso le casse edili, i comitati paritetici territoriali e le scuole di formazione, gestiti dalle rappresentanze delle imprese e da quelle dei sindacati, di offrire prestazioni di sostegno al reddito e di welfare a tutti i lavoratori del settore.

Per la Filca Cisl è la strada della collaborazione, nel preciso rispetto dei ruoli e dei principi, quella che deve essere sviluppata nei prossimi anni nel territorio delle province dell’Emilia occidentale per un vero rilancio del settore.

E’ stato espressa la necessità che finalmente nelle costruzioni si faccia strada una cultura sulla sicurezza adeguata, all’altezza dei tempi e delle esigenza dei cittadini: la presenza al congresso del Segretario generale Filca Emilia Romagna Mauro Venulejo e del Segretario nazionale Filca Angelo Ribelli, oltre che del Segretario Generale Cisl Parma Piacenza Michele Vaghini, ha sottolineato le condizioni di contesto.

Alla fine della giornata, è stata indicata la nuova Segreteria, costituita da Marco Boveri Segretario generale eletto all’unanimità . La Segreteria e’ composta anche da Roberto Varani e da Massimiliano Lanfranchi.