Fingendo di trovargli un taxi lo rapinano e lo picchiano: denunciati i due presunti responsabili

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di una serrata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 27enne ed un 50enne stranieri quali presunti responsabili del reato di rapina.

*******

Nella prima mattinata di alcuni mesi fa, un cittadino afghano residente nel reggiano, si è recato presso la stazione ferroviaria di Parma con l’intenzione di prendere il treno per tornare verso casa.

Mentre si avvicinava alla stazione, nel piazzale antistante, l’uomo ha incontrato un giovane magrebino che, notandolo disorientato, gli ha chiesto cosa ci facesse lì.

L’afgano, convinto di aver di fronte un buon “samaritano” ha spiegato al magrebino che si stava recando a prendere il treno per tornare a casa. A questo punto il 27enne gli ha proposto una soluzione alternativa: “…Ho un amico che fa il taxista, potresti risparmiare tempo e denaro, se ti interessa lo chiamo…” L’idea di un viaggio più veloce e conveniente ha attratto l’uomo, che ha accettato la proposta senza pensarci su troppo.

Il magrebino lo ha quindi accompagnato nella vicina strada Garibaldi, qui, ad attenderli, c’era un altro straniero che ha chiesto alla vittima di prestargli il telefono per contattare il presunto taxista, richiedendo anche 10 euro per il servizio.

Fiducioso, l’uomo ha consegnato sia il denaro che il telefono. In un attimo, i due stranieri hanno messo in atto il loro piano: mentre il 50enne intascava i soldi e il telefono, il 27enne fungeva da palo. Una volta portato a termine il loro piano, entrambi sono fuggiti in direzione di viale Bottego.

Realizzato di essere stato derubato, l’uomo ha reagito prontamente e si è messo a rincorrere i due furfanti.

Vistisi ormai raggiunti dalla vittima che non aveva alcuna intenzione di mollare la presa, hanno tentato il tutto per tutto, separandosi. Ciò nonostante l’uomo è riuscito a raggiungere il 50enne che per tutta risposta ha reagito con violenza, sferrando alcuni pugni in faccia alla vittima, riuscendo a liberarsi ed a scappare.

Dopo essersi ripreso dall’aggressione, l’uomo si è diretto nuovamente verso la stazione. Qui ha trovato alcune persone a cui ha richiesto di contattare i Carabinieri.

Il derubato, dopo essere stato medicato a seguito delle lievi lesioni subite ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri di strada Garibaldi.

L’attività info-investigativa conclusa dai Carabinieri di Parma Centro, grazie all’escussione di testimoni, alla visione delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e alla profonda conoscenza del territorio e dei suoi “frequentatori”, ha permesso di identificare gli odierni indagati.

I due, già noti per fatti analoghi, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuti responsabili del reato di rapina in concorso.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma