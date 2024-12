Fregolent (IV): “Bene Fabi sulle liste d’attesa, Parma metta al centro la politica”

‘Ho letto le dichiarazioni di Massimo Fabi sulle priorità che attendono la Sanità in Regione e ho apprezzato molto l’impegno nel voler ridurre le liste di attesa, vero e grande problema che oggi riguarda tutto il Paese’.

Lo dice Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva commentando la squadra scelta da Michele De Pascale.

‘La sanità è il settore di competenza più importante per una Regione, la nomina quindi di un rappresentante parmigiano per l’assessorato di riferimento è un segnale di attenzione. Parma ha una grande opportunità in questa legislatura regionale, grazie al largo numero di consiglieri eletti nell’assemblea, di rimettere cioè al centro del proprio territorio la politica, che deve rimanere la guida identitaria di un’azione di Governo e dello sviluppo di una comunità, oltre a essere riferimento dei cittadini che attraverso il voto hanno dato fiducia a donne e uomini locali’.