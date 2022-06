Gambarini e Casaroli: “Siamo grate a Vignali quando sostiene che ci deve essere un assessorato alla sanità”

Cosa sta succedendo all’Ospedale maggiore di Parma?

Parlando col personale si percepisce che stanno vivendo disagio, rabbia, sconforto e timore per la decurtazione degli stipendi.

Non dev’essere il personale dell’ospedale ad essere penalizzato sugli stipendi per un errore programmatico di altri sui fondi. Il personale sanitario va valorizzato, incentivato e motivato: solo così si potrà garantire un’adeguata assistenza ai cittadini.Spesso ci chiediamo perché tanti medici e infermieri scelgono altre strutture sanitarie in cui andare a lavorare, motivo per cui gli organici sono sempre inadeguati. Cosa ha fatto il Sindaco Pizzarotti in conferenza territoriale sociale e sanitaria?

Il Sindaco deve provvedere alla definizione nell’ambito della programmazione regionale; deve definire le linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività sanitaria e sociale, esaminare il bilancio di esercizio, rimettere alla regione le relative osservazioni e verificare l’andamento sanitario.

Lo ha fatto?

L’Ospedale Maggiore di Parma è troppo importante per la città: il sindaco deve ritornare ad essere protagonista sulla sanità.

Siamo grate a Pietro Vignali quando sostiene che ci deve essere un assessorato alla sanità, perché la salute è un diritto fondamentale.

Francesca Gambarini, coordinatore regionale Italia al Centro

Rosanna Casaroli, candidata consigliere Italia al Centro