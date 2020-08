“Giallo Parma al Cubo”: dal 28 agosto, quattro venerdì dedicati a libri e autori di thriller

Venerdì 28 agosto sulla terrazza del Cubo, in via Spezia 90, dalle ore 18,30, inizia la rassegna Due di Due, dedicata ai libri e autori di thriller, gialli e noir. Due autori e due libri a confronto in una atmosfera conviviale; pubblico e scrittori si avvicinano in assoluta libertà, per condividere la passione letteraria. Ideatore della rassegna: Massimo Soncini, proprietario della libreria Giallo Parma, la prima libreria a Parma specializzata nel genere, in collaborazione con Sinapsi Group, Cubo e PianoB comunicazione.

Nella prima serata incontreremo le storie di Davide Pappalardo con il suo ultimo libro “Che fine ha fatto Laura Poggi?” e di Roberto Carboni con “Il giallo di Villa Nebbia”. Moderatrice Elena Lippi, appassionata di gialli e giurata in diversi concorsi letterari.

L’incontro sarà accompagnato da Pampa Pavesi al piano e Ugo Maria Manfredi al basso, con una colonna sonora dedicata al jazz perché, citando Roberto Carboni: “…Jazz e Noir sono gemelli. Stessa inquietudine, stessa voglia di scardinare le regole. E spesso, nel bene e nel male, stessi protagonisti inquieti”. Seguirà aperitivo organizzato dal ristorante Spazio e Gusto.

“Parma con la sua attualità e la sua storia ha tutte le carte in regola per diventare anche la capitale italiana del noir” dichiara l’ideatore Massimo Soncini. Un omaggio alla grande tradizione degli scrittori parmigiani ed in generale a tutti i grandi scrittori nati nel territorio dalla via Emilia al mare. La rassegna rappresenta il primo passo che porterà alla nascita del Giallo Parma Festival 2021, un evento volto a valorizzare l’interesse verso il genere letterario, coinvolgendo l’intero territorio.

Non perdetevi le prossime puntate.

Roberto Carboni scrive noir e porta avanti una scuola di scrittura creativa. Ha pubblicato: Bologna destinazione notte. La fase Monk (Frilli, 2013), Alle spalle del Nettuno (Cicogna, 2012), C’era l’inferno in via dè Giudei (Giraldi, 2009), Il dentista. I delitti delle sette chiese (Frilli) e Il giallo di Villa Nebbia (Newton e Compton)

Il Giallo di Villa Nebbia: Se vi piacciono le storie che tengono col cuore in sospeso, le atmosfere gotiche, i personaggi misteriosi e sfuggenti, questo è il libro che fa per voi: una volta varcato il cancello di Villa Nebbia, verrete coinvolti dall’ansia del protagonista e ne uscirete solo all’ultima riga… forse.

Davide Pappalardo è fenicio, aragonese, greco, angioino, normanno, saraceno e svevo. in una parola: siciliano. Nato nel ’76 alle pendici dell’Etna, dopo alcuni trascorsi a Roma, approda a Bologna dove oggi vive e lavora. All’attivo tre romanzi e diversi racconti. Con “Buona sera signorina” ha vinto il premio “Nero digitale” al concorso Garfagnana in giallo.

Che fine ha fatto Laura Poggi La scrittura scorrevole e la trama intrigante vi cattureranno, vi strapperanno più di un sorriso e vi faranno affezionare a Libero Russo, un investigatore “sui generis” che nella sua indagine itinerante (tra Milano, Venezia e Bologna) vi farà rivivere l’atmosfera degli anni ‘70: la musica, la moda e le tensioni politiche che caratterizzarono i tristemente famosi anni di piombo.

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA:

Venerdì 28 agosto

DAVIDE PAPPALARDO

Che fine ha fatto sandra Poggi? Pendragon

ROBERTO CARBONI

Il giallo di Villa Nebbia Newton

Pampa Pavesi piano – Ugo Maria Manfredi basso

Venerdì 4 settembre

MATTEO BILLI

DEVOTI ALLA CAUSA Echos edizioni

PIETRO FURLOTTI

Pescecani Silva

Michele Bianchi chitarra – Daniele Morelli chitarra

Venerdì 11 settembre

ROBERTO VAN HEUGTEN

Asia Homo Scrivens

RICCARDO ZINELLI

Passato prossimo Laura Capone

Luca Savazzi piano – Stefano Carrara basso

Venerdì 18 settembre

SIMONE RUGGERINI

Tutto è scritto Viola

ANDREA DEL CASTELLO

La voce della morte Bertoni

Claudio Tuma chitarra – Mirco Reggiani basso