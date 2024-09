Giornata Accoglienza: l’assessora Bonetti accoglie i bambini di recente immigrazione in città

L’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, questo pomeriggio, all’Auditorium della scuola Racagni, ha accolto bambine e bambini, ragazze e ragazzi di recente immigrazione e le loro famiglie, in occasione della Giornata dell’accoglienza e dell’orientamento.

“La giornata dell’accoglienza rappresenta un momento importante per i nostri servizi educativi – ha commentato l’Assessora Bonetti – una delle molte attività concrete per far sentire benvenuti, inclusi e accompagnati nel percorso d’inserimento a scuola e nella nostra comunità cittadina i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di recente arrivo in Italia. La scuola rappresenta uno spazio aperto e democratico d’inclusione, dove tutti arrivano per imparare, fare nuove amicizie e crescere come cittadine e cittadini a prescindere dal paese d’origine. Con il progetto Scuole e culture del mondo da anni diamo forza all’idea di una città plurale, cosmopolita e inclusiva, in cui le diverse culture possano essere un valore aggiunto”.

Organizzata nell’ambito della ventiquattresima annualità del progetto “Scuole e culture del mondo” dall’Ufficio LED del Comune di Parma, la Giornata ha lo scopo di accogliere e orientare bambine e bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, arrivati a Parma dalla fine dell’anno scolastico scorso o durante questa estate nella nuova realtà e spiegare il sistema scolastico italiano e cittadino.

Alla Giornata dell’accoglienza e dell’orientamento hanno partecipato mediatori e mediatrici interculturali del Settore Servizi Educativi, insegnanti facilitatrici linguistiche per l’apprendimento dell’italiano L2 e le referenti dello Sportelloscuola del LED – Laboratorio Energieducative Didattiche che si attiveranno per conoscere i bisogni e le aspettative delle giovani e dei giovani neoarrivati in città, dando supporto alle scuole nel percorso di inserimento.