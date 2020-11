Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: iniziativa del Comune di Busseto

Domani si celebrerà la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: l’Amministrazione Comunale di Busseto, unitamente al comando di Polizia Locale ha promosso una campagna di sensibilizzazione sul tema invitando amministratori, istituzioni, associazioni e realtà parrocchiali a scattare una foto con un segno rosso in viso, simbolo del contrasto alla violenza di genere.

“Siamo convinti – ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità Elisa Guareschi – che la violenza di genere sia un’emergenza nazionale che va combattuta non solo sotto il profilo normativo e giudiziario, ma soprattutto culturale. I centri antiviolenza svolgono un servizio di ascolto e tutela essenziale, ma anche le Istituzioni e la Comunità hanno un ruolo prioritario; la mancanza di supporto alle Vittime può assumere ai loro occhi le sembianze di una vera e propria condanna morale, con conseguenze a lungo termine devastanti. Occorre la collaborazione di tutti per aiutare Vittime di violenza ad uscire dal silenzio”.

La campagna “Si-amo la differenza” quest’anno non potrà svolgersi con le consuete modalità, ma l’Amministrazione desidera dare continuità ai progetti che abbiamo promosso nel tempo; a causa dell’emergenza sanitaria non si sono potuti organizzare eventi in presenza, ma domani – sulla pagina Facebook del Comune di Busseto – verranno pubblicate tutte le foto di chi ha aderito all’iniziativa: “Troverete volti noti che si spendono quotidianamente per la nostra Comunità e che costituiscono il cuore pulsante di Busseto, uniti nel lanciare un messaggio unitario: “Busseto dice no alla violenza” nella consapevolezza che la vera differenza possa e debba farla ognuno di noi anche attraverso azioni quotidiane. Inoltre domani, in tutti i negozi di Busseto i cittadini potranno trovare una brochure informativa, che ci ricorda l’importanza della lotta contro la violenza di genere. Ricordo, infine, l’importanza in questo contesto svolto dalla Polizia Locale, particolarmente inserita per l’attività svolta nel tessuto sociale alla quale è possibile rivolgersi per segnalare situazioni di criticità”, conclude l’Assessore.