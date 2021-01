Giorno della Memoria: commemorazione ufficiale e posa delle Pietre d’Inciampo in alcune vie della città

Domani, mercoledì 27 gennaio, nel Giorno della Memoria, alle ore 11.15, davanti al liceo Romagnosi, in viale Maria Luigia, sarà deposta, una pietra commemorativa in ricordo di Giorgio Nullo Foà, che studiò nell’istituto: nato nel 1919, arrestato il 29 settembre 1943, deportato a Auschwitz e assassinato il 4 febbraio 1944.

Nella stessa occasione si svolgerà la commemorazione ufficiale con la presenza di Comune di Parma, Presidente della Provincia di Parma, Presidente Comunità Ebraica.

Verrà presentato il documentario “Parma Ebraica ed il Territorio” (poi trasmesso da 12TvParma al termine della cerimonia), realizzato dalla Comunità Ebraica grazie al sostegno di Comune e Provincia. Si ringraziano i Consiglieri Comunali per il sostegno.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta da 12TvParma.

La posa della pietra rientra nelle celebrazioni previste dal Comune di Parma in occasione del Giorno della Memoria, per le quali l’assessorato alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini, ha curato, in collaborazione con ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea, la deposizione di sei nuove pietre, rispettando tutte le norme anti contagio previste. Di seguito il calendario completo delle deposizioni di domani con i relativi nominativi dedicati.