Giovedì 13 gennaio al Teatro Magnani di Fidenza gli Oblivion in “Oblivion Rhapsody”

Il cartellone del Teatro Magnani di Fidenza, curato da ATER Fondazione in sinergia con l’Amministrazione comunale, accoglie il 2022 all’insegna del divertimento: Oblivion Rhapsody è la summa dell’universo Oblivion, un mondo in cui si gioca tra teatro e musica. In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, miliardi di parole, suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita.

Oblivion Rhapsody è un gigantesco riassunto delle performance più amate e imitate che parte dalle famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione della musica a colpi di risate, un viaggio che ripercorre anni di raffinate e folli sperimentazioni. Tutto il meglio (e il peggio), le hit più amate e quelle inedite, in un viaggio allucinato e visionario che collega mondi mai avvicinati prima d’ora.

GLI OBLIVION

I cinque performer che compongono la compagnia si descrivono come i cinque sensi della satira musicale, i cinque continenti della parodia, i cinque gradi di separazione fra i Queen e Gianni Morandi. Sono stati anche definiti gli “atomizzatori di repertori musicali, pusher di pillole caricaturali” ma anche “meravigliosamente superflui, come le Piramidi”.

Gli Oblivion giocano con la musica e il teatro. Sono uno Spotify vivente che mastica le note e le digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Un OGM che spazia tra genio e follia, giocoleria e cabaret, intrattenimento leggero e profonda demenzialità.

Assistere ai loro show è un’esperienza folle e irripetibile che provoca risate scomposte, isteria collettiva, ma soprattutto interminabili richieste di bis.

OBLIVION RHAPSODY

uno spettacolo di e con gli Oblivion:

Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

scene Lorenza Gioberti

costumi Elisabetta Menziani

luci Aldo Mantovani

regia Giorgio Gallione

produzione AGIDI

Informazioni di biglietteria :

BIGLIETTI

da 10€ a 20€

APERTURA BIGLIETTERIA

La biglietteria del Teatro Magnani (piazza Verdi 1, Fidenza) è aperta ogni martedì dalle 11 alle 13, ogni venerdì dalle 17 alle 19, il sabato prima di ogni spettacolo dalle 10 alle 13 e due ore prima del giorno stesso di spettacolo.

ACQUISTO ONLINE

I biglietti sono inoltre acquistabili online presso il Circuito di prevendita Vivaticket (www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket, call center telefonico 89.22.34).

Biglietteria del Teatro G. Magnani

Piazza Verdi 1 – Fidenza

Tel. biglietteria: 0524 517 508 – 345 937 47 28

Tel. uffici: 0524 517 510

E-mail: teatromagnani@ater.emr.it

www.ater.emr.it – www.comune.fidenza.pr.it