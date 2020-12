I docenti dell’Università di Parma Elena Luciano e Andrea Giacomantonio vincitori del Premio Riccardo Massa istituito da Milano-Bicocca

Elena Luciano e Andrea Giacomantonio, docenti nei Corsi di laurea di area pedagogica del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, sono risultati tra i vincitori della sezione “Articoli e saggi” del Premio Riccardo Massa, istituito dal Dipartimento di Scienze Umane per la formazione Riccardo Massa dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in occasione del ventennale dalla scomparsa del prof. Riccardo Massa. Il premio è rivolto a giovani ricercatori e a studiosi che operano nel campo delle scienze umane e dell’educazione.

Elena Luciano e Andrea Giacomantonio

Entrambi i docenti vengono premiati per un articolo (Building imperfect democracies. Conjectures on images of childhood, biopolitic dispositifs and pedagogical-didactic knowledge) di cui sono coautori, pubblicato su “Pedagogia Oggi“, ovvero la rivista scientifica della SIPed – Società Italiana di Pedagogia, nell’ambito di un numero dedicato a “La Pedagogia dell’infanzia tra passato e presente: questioni e prospettive”.

La cerimonia di premiazione avverrà l’11 dicembre, contestualmente al convegno online La lezione di Riccardo Massa: epistemologia, impegno sociale e professioni educative, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane per la formazione Riccardo Massa. Tutte le informazioni relative al convegno si possono trovare al link link https://www.formazione.unimib.it/it/massa2020