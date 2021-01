I Gruppi di centrosinistra: “Scarsissimo rispetto per le istituzioni comunali da parte di Pizzarotti”

Dopo la convocazione della commissione sociale e la già convocata capigruppo finalizzata a decidere su un Consiglio dedicato alla vicenda Svoltare, il sindaco ha lanciato in fretta e furia una diretta facebook dimostrando uno scarsissimo rispetto per le istituzioni comunali, a cui anche i componenti di maggioranza e chi tra loro ha incarichi consiliari dovrebbero tenere quanto noi. Prendiamo atto di questa ennesima scorrettezza ma al di là di questo molti aspetti della vicenda rimangono oscuri”.

Lo scrivono i gruppi Pd, Parma Protagonista, Parma Unita e Roberta Roberti (misto) dopo l’intervento del sindaco Federico Pizzarotti e dell’asessora al Welfare Laura sul caso Svoltare.

“Noi e tutta la città vogliamo solo chiarezza e verità. Come abbiamo già detto non ci interessano speculazioni né processi sommari, siamo garantisti, mentre abbiamo sentito sindaco e assessore affermare che le irregolarità ci sono state. Respingiamo infine con fermezza il tentativo improvvido e grottesco di fare di tutta l’erba un fascio scaricando il barile sulle varie forze di opposizione e ribadiamo ancora una volta che a noi di centrosinistra l’accoglienza sta a cuore eccome, da sempre, così come il destino delle persone immigrate seguite da Svoltare e dei lavoratori e lavoratrici della cooperativa. E su tale aspetti ancora non sappiamo cosa pensa di fare il Comune”.