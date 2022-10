I Vigili del fuoco di Parma per la Giornata mondiale della consapevolezza Pans/Pandas

Il 9 ottobre si svolgerà la Giornata mondiale della consapevolezza Pans/Pandas, malattia rara non ancora riconosciuta, dai gravi risvolti per i bambini che ne sono affetti e per le loro famiglie. Il Presidente dell’Associazione Italiana Genitori Pans Pandas Bge, anche per quest’anno, ha richiesto nuovamente il patrocinio e il coinvolgimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per tale evento.

Il Corpo nazionale, come è risaputo, è da tempo in prima linea sui temi della sicurezza della persone disabili anche con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza nelle persone su questi temi; per affrontare con sempre maggiore efficacia e attenzione questi temi, nel 2015 è stato istituito, proprio per queste motivazioni, nell’ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un “Osservatorio nazionale sui temi della sicurezza e del soccorso alle persone con esigenze speciali”, al quale prendono parte anche rappresentanti delle associazioni ed esperti sull’argomento.

Anche quest’anno il Corpo Nazionale, con lo spirito di solidarietà che lo contraddistingue universalmente, ha deciso di essere, in tutta Italia, al fianco di questi bambini e dei loro genitori fornendo il patrocinio nazionale e collaborazione in tutta Italia per il secondo anno consecutivo.

In particolare a Parma il Comando Vigili , in linea con quanto già fatto l’anno scorso, sarà impegnato in tutta la giornata dell’8 Ottobre e la sera del 9 Ottobre, collaborando con l’Associazione Genitori, in una serie di iniziative volte da un lato a sensibilizzare la cittadinanza e dall’altro per stare vicini e “abbracciare” quei meravigliosi bambini affetti da questa sindrome.

Tra le iniziative in cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma sarà direttamente coinvolto ci saranno:

il giorno 8 Ottobre:

– dalle ore 9 alle ore 10 le porte del Comando Provinciale in via Chiavari saranno aperte ai bambini affetti dalla sindrome Pans Pandas e alle loro famiglie; il personale operativo sarà a loro disposizione per la visita alla sede centrale con dimostrazioni;

– dalle 10 alle 17.30 una rappresentanza di Vigili del Fuoco parteciperà al 2° torneo Pans/Pandas in memoria di Jack (nome di fantasia) che si terrà in Parma presso il Parco Ferrari – Centro Sportivo Italo Maccanelli; durante il torneo personale del Comando presenzierà a bordo campo anche con un automezzo operativo che sarà illustrato ai bambini e alle loro famiglie.

– dalle 18 alle 19 una rappresentanza dei Vigili del Fuoco di Parma sarà presente con un automezzo in Piazza Garibaldi per il lancio dei palloncini con i bambini in segno di speranza;

la notte tra il 9 e il 10 Ottobre:

– dalle 18 alle 08 la Sede Centrale di Via Chiavari per l’occasione sarà illuminata di verde, colore riconosciuto universalmente come simbolo di speranza, al fine di far conoscere e sensibilizzare l’opinione pubblica verso questa malattia pressoché sconosciuta in Italia, e anche come simbolico abbraccio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai bambini malati.