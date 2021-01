Il Comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri Colonnello Federico Collina ricevuto dal Sindaco Pizzarotti

In mattinata, nell’Ufficio del Sindaco Federico Pizzarotti, è stato ricevuto il Colonnello Federico Collina, Comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri. Un incontro cordiale che ha voluto sottolineare ed augurare continuità, nei primi giorni del nuovo anno, alla collaborazione con l’Esercito sul territorio parmense.

Il Secondo reggimento genio pontieri di Piacenza ha assunto il Comando dell’operazione “Strade sicure” in Emilia Romagna, che sviluppa numerose attività di controllo del territorio nelle principali città dell’Emilia Romagna in concorso con le Forze dell’Ordine per la vigilanza di siti Istituzionali, luoghi artistici, sedi diplomatiche e siti di interesse religioso, in stretto coordinamento con le prefetture. A Parma 24 militari sono coinvolti nel presidio fisso della sede di EFSA e della Sinagoga.

I genieri piacentini nel corso del 2020 sono intervenuti, durante i mesi più critici della pandemia, anche per effettuare attività di igienizzazione presso la Prefettura, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Scuola Allievi Agenti di Polizia e in favore di alcune Amministrazioni Comunali in provincia di Parma.

Il Comandante Collina ha omaggiato il Sindaco e, simbolicamente la Città di Parma, con lo stemma del Reggimento. Uno stemma che ricorda la costituzione del Genio nel 1883, da sempre a Piacenza, e riporta il motto “Per ogni ponte una superba sfida”. Parole di impegno e di coraggio per i mesi che ci attendono.