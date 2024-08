Il Comune di Parma alla cerimonia per il 44° anniversario della strage di Bologna

Delegazione del Comune di Parma a Bologna per la cerimonia di commemorazione del 44° anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Alle 10, in piazza Medaglie d’oro, davanti alla stazione di Bologna, il triplice fischio di un treno ha anticipato il minuto di silenzio in memoria delle 85 vittime e dei 200 feriti della strage.

Per l’Amministrazione erano presenti l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità, Gianluca Borghi, e gli agenti della Polizia Locale in alta uniforme con il Gonfalone della città.

La cerimonia ha preso avvio in piazza Nettuno con l’arrivo dei Gonfaloni delle città presenti alla cerimonia. E’ proseguita con il corteo che ha raggiunto piazza Medaglie d’Oro, stazione Centrale, dove ha preso la parola il Presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della Strage della Stazione di Bologna e dove sono intervenute le massime autorità civili, religiose e militari della città felsinea.

Alle 10.25, al minuto di silenzio, è seguita la deposizione delle corone nella sala di attesa davanti al monumento che ricorda la strage.