Il Festival della Parola fa tappa a Sorbolo: “100 anni di Gassman e Tognazzi in musica”

Il Festival della Parola di Parma ha sempre puntato a produrre o a ospitare spettacoli “sinestetici”, dove le varie forme d’arte si uniscono e si mescolano; performances nelle quali la musica si alterna alla parola, la lettura al canto, la poesia alle arti visive. MUSICA IN-CHIOSTRO è la rassegna “fuori festival” che si prefigge di portare l’inchiostro di note, versi, componimenti in…chiostro.

Per il sesto anno consecutivo il Comune di Sorbolo Mezzani ospita uno degli appuntamenti della rassegna, il primo dei quattro concerti-spettacolo di questa edizione (due a Parma e due in provincia) dedicato a “100 ANNI DI GASSMAN E TOGNAZZI IN MUSICA”, in programma per venerdì 8 luglio, alle ore 21.15, nella piazzetta del Centro Civico di Sobolo in via Gruppini.

La produzione è una prima nazionale commissionata dal Festival della Parola, con i FILARMONICI DELL’OPERA ITALIANA. Voce GIAN GIACOMO PETRONE, orchestrazione e progetto artistico di FABRIZIO CASTANIA.

L’evento, arricchito dalla guida all’ascolto affidata all’esperto cinematografico Gian Giacomo Petrone, vedrà dapprima il susseguirsi delle colonne sonore di film con VITTORIO GASSMAN (I soliti ignoti, La grande guerra, Il sorpasso, L’armata Brancaleone, In nome del popolo italiano, C’eravamo tanto amati, La famiglia). La seconda parte del programma sarà una carrellata musicale dei film con UGO TOGNAZZI (I mostri, La Califfa, La grande abbuffata, Amici miei, L’anatra all’arancia, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno). Le musiche di Rota, Carlo Rustichelli, Riz Ortolani, Trovajoli, Morricone, Nicola Piovani verranno eseguite dalle prime parti della FOI Bruno Bartoletti in un ensemble composto dal quintetto d’archi.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

