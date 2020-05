Il Gruppo consiliare “Fare Meglio” devolve i propri compensi alla Croce Rossa di Sorbolo

I consiglieri del gruppo “Fare Meglio”, Gianni Soncini, Leonardo Rolli ed Irene Zanichelli, hanno devoluto l’intero compenso ricevuto per la propria funzione amministrativa dell’anno 2019 alla Croce Rossa di Sorbolo.

In questi anni la CRI ha sempre offerto alla comunità un servizio ineccepibile, in questi ultimi mesi ha inoltre dovuto sostenere un carico di lavoro eccezionale per far fronte all’emergenza Covid-19, ed è anche per questo che vogliamo con questo gesto sostenere concretamente gli sforzi che i volontari stanno compiendo, sperando sia di esempio anche per tutti coloro che vorranno fare una donazione a favore della CRI.

Nel ringraziare tutti gli operatori ci teniamo in modo particolare a sollecitare, chi può, ad effettuare la propria donazione direttamente sul conto corrente della Croce Rossa di Sorbolo all’IBAN IT23Q0623005795000036028349.



Il gruppo consiliare “Fare Meglio”

Gianni Soncini

Leonardo Rolli

Irene Zanichelli