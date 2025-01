Il manifesto di un gruppo di giovani: “Stop all’insicurezza e alla violenza a Parma”

Un gruppo di studenti parmensi, guidato da Matilde Viglioli e Alfonso Fedi, ha lanciato oggi davanti al Melloni un forte appello per porre fine alla crescente ondata di violenza e microcriminalità che sta attanagliando la città.

Attraverso un manifesto dal titolo “STOP ALL’INSICUREZZA E ALLA VIOLENZA”, i giovani hanno espresso il loro profondo disagio di fronte a una situazione che sta minando la loro sicurezza e quella delle loro famiglie. “Parma sta perdendo la sua identità di città sicura e accogliente”, affermano i ragazzi. “Non vogliamo più abituarci alla paura di subire risse, bullismo o rapine. Le nostre scuole, le strade e i mezzi pubblici non sono più luoghi sicuri, ma diventano teatri di violenza”.

All’incontro, a cui ha partecipato anche l’ex sindaco Pietro Vignali, è emersa con chiarezza la preoccupazione diffusa tra i giovani e le famiglie. Vignali ha sottolineato l’importanza di ascoltare la voce dei ragazzi e ha lanciato un appello all’amministrazione comunale affinché si adotti un approccio più deciso e concreto per affrontare il problema.

“Parma ha bisogno di un cambio di rotta immediato”, ha dichiarato Vignali. “Non possiamo più tollerare questa escalation di violenza. È necessario un piano d’azione che coniughi misure di prevenzione, come politiche giovanili e di integrazione, con azioni repressive per ripristinare la legalità e la sicurezza”. Le nostre strade, ha proseguito Vignali, un tempo luoghi di incontro e di socializzazione, si sono trasformate in teatri di episodi inquietanti. Risse, bullismo, rapine: fatti di cronaca che ci costringono a guardare la realtà con occhi preoccupati. I nostri ragazzi hanno paura di prendere l’autobus, di andare a scuola, di uscire la sera. E questa paura è un veleno che si insinua nelle nostre vite, limitando la nostra libertà e la nostra voglia di vivere.

“Non vogliamo più abituarci a vivere con la paura”, hanno concluso i ragazzi. “Parma, un tempo sinonimo di sicurezza e accoglienza, sta perdendo la sua identità .Ma non possiamo arrenderci. Non possiamo accettare che la nostra città perda la sua anima, la sua identità. È arrivato il momento di reagire, di unirci e di chiedere un cambio di rotta deciso e immediato.