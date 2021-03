“Il mio canto libero”: poesie e canzoni a Torrile per la festa della donna 2021

Il Comune di Torrile lancia ‘Il mio canto libero’: una settimana di videomessaggi sulla pagina Facebook “Comune di Torrile Eventi” in occasione della “Festa della donna 2021”: dal 7 al 13 di marzo.

Poesie e canzoni interpretate da studenti ed artisti; performance teatrali e messaggi dal profondo significato in arrivo dal mondo della scuola, delle istituzioni, dell’imprenditoria, dello sport, della musica e dell’arte.

In un momento storico in cui si è costretti a restare distanti, per rispettare le normative anti Covid, il Comune di Torrile unisce, idealmente, uomini e donne nei giorni dell’8 marzo proponendo l’iniziativa “Il mio canto libero” tramite la quale sulla pagina Facebook “Comune di Torrile Eventi” da domenica 7 a venerdì 13 marzo saranno pubblicati brevi videomessaggi dedicati alle donne da parte di figure di riferimento del tessuto sociale locale, provinciale e regionale.

“L’emergenza sanitaria – dichiarano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora comunale alle Pari opportunità Lucia Frasanni così come già accaduto lo scorso anno, non ci permette di organizzare, in presenza, la manifestazione Marzo in rosa con la quale eravamo soliti proporre mostre, spettacoli e momenti di incontro e confronto. Ma il Comune d Torrile resta comunque attento ai temi del mondo femminile ed ha ideato un’iniziativa on line durante la quale saranno pubblicate video-testimonianze per mandare messaggi di speranza e di vicinanza a tutte le donne. Videomessaggi che saranno certamente occasione di riflessione per tutti noi”.

All’iniziativa “Il mio canto ibero” hanno aderito artisti; società sportive; imprenditrici ed esponenti delle istituzioni.

Molto attesa la performance degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Torrile che – coordinati dagli insegnanti Alessandra Guareschi, Vittorio Licci e Adriano Vermi – hanno realizzato, con musica ed interpretazioni teatrali, due filmati di grande impatto emotivo.