Il “Parmaunivercity Info Point” resterà chiuso sabato 6 febbraio

Sabato 6 febbraio il ParmaUniverCity Info Point, punto di informazione e accoglienza dell’Università di Parma, nel sottopasso del Ponte Romano, sarà chiuso al pubblico. Riaprirà lunedì 8 febbraio con i consueti orari: 10-19 da lunedì a venerdì e 10-13 il sabato.

Il ParmaUniverCity Info Point è una vera e propria “porta aperta” dell’Ateneo nel cuore della città, tra piazza Ghiaia e borgo Romagnosi. Vi si svolge attività di informazione e divulgazione sull’Università verso qualsiasi tipo di utente, vi si mette a disposizione materiale illustrativo sull’Ateneo (dépliant, brochure, cartoline e altro su offerta formativa, servizi per lo studio e oltre lo studio, eventi organizzati dall’Università, ecc.) e vi si vende il merchandising “targato” Università di Parma: dalle borracce alle penne, dagli shopper in stoffa ai foulard, dalle t-shirt alle felpe con il logo di Ateneo, dagli zainetti alle cravatte e alla cancelleria varia.

A causa dell’emergenza Covid-19, per contingentare le presenze al ParmaUniverCity Info Point l’Ateneo ha stabilito l’accesso prioritario su prenotazione, sia per la richiesta di informazioni sia per l’acquisto del merchandising. I canali per prenotare un appuntamento sono gli stessi che sono attivi per le richieste di informazioni: