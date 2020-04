Il Pronto soccorso del Maggiore sanifica i locali e torna alla sua configurazione originaria. Mantenuto un percorso diverso per i pazienti Covid. VIDEO

Sanificazione completa per il Pronto soccorso del Maggiore Parma che da oggi ritorna nella sua configurazione originaria, mantenendo ovviamente sempre la separazione dei percorsi per Pazienti Covid – 19 e non Covid, con ambulatori e sale d’attesa distinte. Dalla giornata di oggi gli accessi al pre triage che divide i pazienti in base alla sintomatologia saranno, restando separati, solo dall’entrata da via Abbeveratoia. Chiude quindi l’accesso provvisorio al piano sottostante del padiglione Ortopedia.

Sempre nella giornata di oggi sono circa 400 i pazienti covid e sospetti covid ricoverati al Maggiore. I nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati 22, mentre i pazienti presi in carico dal triage respiratorio sono stati 29.

Il punto sull’andamento della patologia e sulle novità in Pronto soccorso con il direttore Francesco Scioscioli.