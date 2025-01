Il congedo di Tommaso Fiazza da Sindaco di Fontevivo

L’ormai ex Sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza, neo Consigliere Regionale per la Lega, si congeda passando il testimone alla Vice Enrica Cavazzini, che in questi mesi guiderà il Comune, fino alle elezioni che si terranno prima dell’estate. Molto sentito il saluto su facebook, che ha avuto un vasto apprezzamento: “Ieri sera si è chiuso un capitolo importante della mia vita: dopo dieci anni come sindaco di Fontevivo, passo il testimone per iniziare una nuova avventura come consigliere regionale.

Non è facile lasciare un ruolo che ho svolto con il cuore, lavorando ogni giorno al servizio del nostro territorio e della nostra comunità. La guida del Comune passa ora alla vice Enrica Cavazzini, che è stata al mio fianco fin dall’inizio di questa avventura. Sono certo che in questi mesi continuerà a portare avanti il lavoro con dedizione.

Ringrazio il mio gruppo di maggioranza, che vedete in questa foto scattata al termine dell’ultimo consiglio comunale di ieri sera. Insieme abbiamo affrontato sfide, realizzato progetti e, soprattutto, lavorato per migliorare la qualità della vita di tutti i fontevivesi. Senza di loro, e senza il personale comunale, niente sarebbe stato possibile.

Fontevivo è casa mia e lo sarà sempre. Questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo.

Porterò l’esperienza e l’amore per questa comunità in Regione, per continuare a rappresentare e difendere le esigenze del nostro territorio.

Grazie, Fontevivo ❤️”

(nella foto il Consiglio comunale di Fontevivo)