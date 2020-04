Ieri sera il sindaco Federico Pizzarotti ha partecipato alla preghiera per l’inizio del Ramadan, che si è svolta alla sede della Comunità Islamica di Parma e Provincia di via Campanini, presente per l’Amministrazione Comunale anche la consigliera Nabila Mhaidra.

Il richiamo di preghiera, che segna l’inizio del mese sacro di Ramadan, si è svolto nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore ed è stato un significativo momento anche di riflessione sulla Comunità cittadina e sul momento attuale.