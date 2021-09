“Il vino nella cronaca di Salimbene De Adam da Parma” ad Arte & Gusto

La Wine and Food Academy, nell’ambito delle sue iniziative culturali organizza per mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 20,00, nei locali di Arte & Gusto a Parma l’evento: “Il vino nella “Cronaca” di Salimbene De Adam da Parma”.

Con la presente iniziativa Wine and Food Academy intende dare un suo modesto contributo alle molte proposte di Parma 2020+21 e ricordare e rendere un suo omaggio al cronista parmigiano Salimbene De Adam da Parma che proprio il 9 di ottobre 2021 ricorre l’ottavo centenario della sua nascita.

A tenere la conferenza sarà un personaggio molto importante del panorama intellettuale italiano. Il Prof. Alfredo Antonaros già autore della “Storia universale del vino”, ed. Pendragon, Bologna. Fra Salimbene de Adam da Parma rappresenta il personaggio più importante del Medioevo italiano e ci ha lasciato un importante testimonianza di avvenimenti, usi, cibi e dei personaggi dell’epoca.

A seguire una degustazione di vini marchigiani. Le Marche furono infatti la prima tappa del lungo viaggio che il frate francescano intraprenderà in giro per l’Europa. Dovrà rifugiarsi prima a Fano, inseguito dai familiari che non accettavano la sua vocazione, poi a Jesi, dove completerà la sua maturazione religiosa e culturale.

Salimbene de Adam da Parma (1221 –1288) è stato uno dei più importanti cronisti del Medioevo. Religioso francescano e storico, nato a Parma da una famiglia di commercianti (il padre era stato crociato in Terra Santa) è stato frate minore, seguace di Gioacchino da Fiore e autore della Cronica, unica sua opera rimastaci, pubblicata in versione integrale a stampa solo nel 1913 in Germania e, successivamente, in Italia. Nel 1247 fra Salimbene viene mandato a Lione, in Francia, per incontrare il Papa Innocenzo IV, e fra’ Ugo da Digne, che lo avvicinò alla dottrina di Gioacchino da Fiore. Lascerà testimonianze e osservazioni importanti sulla viticultura in Borgogna nel XIII sec. Rientrato in Italia, dopo una sosta di sette anni a Ferrara, muore nel piccolo convento di San Polo d’Enza tra il 1287 e il 1289.

Alfredo Antonaros Taracchini è un narratore italiano, autore di saggi e romanzi editi da Feltrinelli, Circe, Ennerre, Circe (Spagna), Piper (Germania), Sonda, Theoria, Marina Militare Italiana, Gambero Rosso, Aboca, la Repubblica. E’ autore della Storia universale del vino , ed. Pendragon. Si è occupato per molti anni di Teatro e di musica. Ha collaborato a vari programmi della Rai. Suoi sono alcuni dei saggi pubblicati in Parma 2020, Capitale europea della cultura, pubblicata recentemente dal quotidiano La Repubblica.