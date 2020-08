Incidente a Roccabianca: scooter fuori strada

Incidente stamattina a Roccabianca, intorno alle 9: uno scooter con a bordo due persone, un uomo e una donna, è finito fuori strada, travolgendo alcune insegne stradali a lato carreggiata. Non ci sono altri mezzi o persone coinvolti. Ad avere la peggio, la donna coinvolta, anche se non si conoscono al momento con maggior precisione le sue condizioni. I militi della pubblica assistenza di Busseto, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Roccabianca, con gli operatori dell’elisoccorso, sono ancora sul posto per prestare i primi soccorsi.