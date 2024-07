Incidente ferroviario di via Toscana: modifiche alla viabilità per ripristino della massicciata

Nell’ambito dei lavori in corso da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana di ripristino della transitabilità della linea ferroviaria Milano – Bologna, a seguito dell’incidente dello scorso 11 luglio, questa sera, venerdì 26 luglio, dalle 22 e fino alle 6 di domani, sabato 27 luglio, per consentire il posizionamento di una autogrù per il montaggio di una struttura metallica, verrà istituito il divieto di circolazione di un breve tratto di via Toscana in corrispondenza di strada del Paullo.

Nei tratti stradali afferenti verrà istituito il senso unico alternato: i veicoli che quindi accedono a via Toscana da via Mantova verranno deviati su via Venezia, via Cocconi e via Strobel.