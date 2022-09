Incontro all’Ascom con il candidato alla Camera per Forza Italia Pietro Vignali

Vignali che ha dato la sua ricetta per il rilancio del commercio parlando di fisco, sicurezza e infrastrutture: ‘Sono pienamente in sintonia con il documento programmatico che avete presentato qualche settimana fa ha esordito Vignali che poi ha parlato di necessità di riforma dell’Irpef, dalla riduzione delle aliquote agli scaglioni di reddito, di abbassamento dell’Iva sui beni di largo e generale consumo, di riordino delle norme tributarie, eliminando quelle inutili e superflue, quindi di abbattimento dei costi di accettazione degli strumenti elettronici di pagamento per imprese e professionisti.

Poi la sicurezza, con la richiesta dei commercianti di una maggiore legalità: ‘Vanno rafforzate le politiche di contrasto della criminalità e presidio del territorio con l’ampliamento del progetto strade sicure – ha detto Vignali – quindi contrasto alla contraffazione ma anche valorizzazione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura attraverso l’estensione della garanzia dello Stato’.

Di fronte all’esigenza di una migliore accessibilità sul territorio Vignali ha ribadito il suo impegno per ‘il completamento della Cispadana e della Pedemontana, la realizzazione della via Emilia bis, la chiusura dell’anello della tangenziale e infine ha parlato della Pontremolese che porrebbe il nostro territorio al centro di un asse viario strategico per tutto il Paese’. Infine, ha chiuso Vignali, ‘proporrò una legge per estendere il festival Verdi a più mesi in moda da creare più flusso turistico in città e provincia’.