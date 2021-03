Inseguimento a folle velocità, fermato aggredisce i carabinieri ma viene arrestato

Nella serata di ieri, nel corso di un servizio perlustrativo, la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, mentre percorreva via Emilio Casa ha notato parcheggiata al margine della strada un’autovettura con a bordo, alla guida un uomo e seduta sul lato passeggero una donna.

Il capo equipaggio sceso dalla vettura di servizio, per un controllo si avvicinava al veicolo. Giunto davanti al finestrino del conducente, questi metteva la sicura impendendo l’apertura delle portiere, accendeva il motore e partiva a tutta velocità quasi investendo il militare. Ne nasceva un inseguimento a fortissima velocità per le vie del centro, ove il fuggitivo effettuava manovre spericolate mettendo a repentaglio sia l’incolumità dei passanti che degli inseguitori.

L’inseguimento è proseguito per diversi chilometri fino a quanto in strada del Paullo l’autovettura e’ stata costretta a fermarsi a causa delle barriere che delimitano la pista ciclabile. L’uomo fuggiva a piedi venendo raggiunto dai militari ingaggiando con loro una colluttazione. Con fatica riuscivano a bloccarlo ed ammanettarlo. La donna nel frattempo era rimasta nell’autovettura. Condotti in caserma si effettuava una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire nelle borsa della donna e nel portafoglio dell’uomo la somma contante di 3200 euro impacchettata con del cellophane.

La donna identificata in una 21enne cittadina della Costa d’Avorio è stata rilasciata mente l’uomo un 24enne nigeriano, gravato da diversi precedenti di polizia è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.