Interrogazioni di Albieri e Guernelli (M5S) sui fanghi tossici

Da alcuni giorni è emerso un nuovo inquietante caso di inquinamento ambientale: 150mila tonnellate di fanghi contaminati da metalli pesanti, idrocarburi ed altre sostanze inquinanti (pari a circa 5.000 TIR), spacciati per fertilizzanti sarebbero stati smaltiti nella Bassa Lombardia ma anche in Emilia-Romagna. Anche i campi di Sorbolo Mezzani e Colorno potrebbero perciò essere interessati dal fenomeno.

“Sarebbe un fatto gravissimo, da affrontare immediatamente: per questo”, spiegano i consiglieri comunali del M5S Jonathan Albiero e Simone Guenelli “abbiamo presentato urgentemente un’interrogazione, ognuno nel rispettivo comune, rivolta a sindaco e giunta. I nostri cittadini devono sapere se sono state avviate ricerche per verificare l’eventuale presenza in territorio comunale di questi fanghi, se ci sono aziende agricole locali coinvolte e, nel caso, come esse intendano reagire al problema e se sono previste analisi a campione dei terreni della nostra zona per individuare eventuali sostanze tossiche”.

“Non si tratta soltanto di un reato odioso e cinico, fondato sulla sete di profitto a spese della salute di ignari cittadini, come dimostrano le shoccanti intercettazioni rese pubbliche in questi giorni (https://tinyurl.com/3vn9ackd). Ma anche di un fenomeno”, proseguono i consiglieri pentastellati, “che, se dovesse toccare anche i nostri Comuni, creerebbe problemi di ogni sorta, ambientali, sanitari ed economici. Per questo ci aspettiamo, come sottolineiamo nell’interrogazione, la massima collaborazione non solo da parte di sindaco e giunta ma di tutto il consiglio comunale e di tutte le forze politiche coinvolte. Collaborazione che ci auguriamo sia messa in atto da subito e senza indugi come il problema impone”.