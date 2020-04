La Comunità etiope di Parma dona 9.000 euro per l’emergenza coronavirus

La Comunità etiope, il volontariato etiope di Parma e Provincia, ha voluto contribuire con una generosa donazione di quasi 9mila euro, frutto di una raccolta fondi, alle attività rivolte all’emergenza Coronavirus a Parma (il Fondo è stato istituito presso la Fondazione Munus).

Comunità Etiope, Parma per gli Altri, e Comune di Parma da diversi anni condividono iniziative volte alla promozione della solidarietà e cooperazione internazionale.

“L’unione fa la forza .” Dicono i rappresentanti della Comunità Etiope di Parma “Con questo umile gesto vogliamo sentirci parte integrante nella nostra amata città di Parma e dire a tutti che siamo al suo fianco in questo periodo difficile e complicato. L’idea di supportare le attività di assistenza ai malati Covid è partita da una componente del gruppo, che, per diversi giorni è stata ricoverata e in Ospedale è rimasta impressionata dalla professionalità e dall’impegno di medici e infermieri nel fronteggiare il virus e nell’assistenza ai pazienti. La donazione vuole essere un ringraziamento e un sostegno al loro operato. La raccolta fondi ha unito in questo momento oltre un centinaio di etiopi residenti nel parmense e creando il gruppo del Volontariato Etiope di Parma e Provincia”:

“Alla Comunità Etiope di Parma va il più sentito ringraziamento del Comune di Parma.” Ha Commentato Nicoletta Paci Assessora all’Associazionismo e alla Partecipazione “Vivere in un luogo significa condividerne le speranze, le opportunità e anche i momenti meno felici. Comprendere la comunione d’intenti, farsi parte attiva di ciò che accade nel bene e nel male è vivere appieno un territorio e una comunità. Per questo vorrei ringraziare la comunità Etiope considerandola parte, e molto importante, della comunità e della città di Parma”.