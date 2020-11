La consigliera comunale PD Caterina Bonetti sulla riqualificazione di piazzale Pablo: “Si è privilegiato il dato estetico-architettonico a discapito della fruizione flessibile”

“Rispetto alla notizia dell’imminente inaugurazione del nuovo piazzale Pablo, non sono arrivate soltanto opinioni positive. Al di là della preoccupazione, già segnalata a mezzo stampa dai commercianti della zona, rispetto a possibili atti vandalici e scarsa sicurezza nelle ore notturne, sono arrivate anche non poche segnalazioni rispetto alle criticità di questa riqualificazione, che ho già espresso in una comunicazione durante lo scorso Consiglio comunale.

Oltre alla collocazione delle panchine che, nella stagione estiva, rischiano di restare in pieno sole, e alla scelta di “imbrigliare” in modo molto pesante il verde presente, sembra che l’amministrazione non abbia voluto tenere in considerazione alcune delle questioni emerse negli scorsi anni e soprattutto le modalità di fruizione del piazzale. Piazzale Pablo è infatti il cuore di un quartiere con pochi spazi verdi e ancor meno luoghi di aggregazione per giovani e meno giovani. Da anni si pone il tema di dare ai ragazzi che vivono l’area uno spazio dove potersi ritrovare, fare attività motoria, anche semplicemente dando “due calci al pallone”.

Tutto questo lasciando la possibilità ai bambini più piccoli di giocare in sicurezza e agli anziani, altri frequentatori assidui della zona, di potersi ritrovare e conversare. Storicamente il piazzale è stato questo: un luogo intergenerazionale. La scelta di strutturare in modo così forte l’area ha privilegiato il dato estetico/architettonico a discapito della fruizione flessibile, l’unica che può garantire di soddisfare, nei limiti del possibile, tutte le esigenze di chi si ritrova in piazzale, rischia di impoverirne e non arricchirne le funzioni. Sembra un trend di questa amministrazione: definire confini, lasciare un “segno” urbano a prescindere dall’uso e senza valutare che spesso, la complessità delle funzioni, richiede flessibilità e semplicità della struttura. Ne stiamo parlando per la Cittadella, ne parleremo ancora. Vedremo intanto che cosa sarà il “nuovo” piazzale Pablo”.

Caterina Bonetti – Consigliere comunale PD