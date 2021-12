La magia del Natale nei presepi allestiti nel chiostro del convento dell’Annunziata

Continuano gli appuntamenti con “Natale all’Annunziata”. Fino al 6 gennaio 2022 è aperta la XXVI edizione della Mostra dei Presepi organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Parma ed allestita nel Chiostro della SS.Annunziata di Parma. “Seppur con tutte le difficoltà legate al periodo che stiamo vivendo – spiegano i soci dell’Associazione – abbiamo voluto quest’anno riaprire le porte della Mostra dei Presepi, tradizione natalizia della nostra città. Vogliamo dare un segno di speranza e di fiducia nel futuro, con l’augurio che il presepe possa portare pace e prosperità nelle case dei parmigiani che vorranno farci visita”.

L’esposizione vede una presenza maggioritaria di presepi realizzati dai soci della sede di Parma: il tradizionale scambio di presepi con le regioni vicine è stato, infatti, reso difficile dalla pandemia. Tra i presepi esposti, due meritano una menzione particolare: il socio Eugenio Assanteha voluto dedicare la sua opera a Parma 2020+21 riproducendo un antico scorcio di Borgo Polidoro, prima che le case sulla destra fossero abbattute per la costruzione del lungoparma. Un omaggio alla nostra città, che trova concretezza anche nel negoziante che, nel borgo, vende prodotti tipici della nostra città. Giacomo Carlomagno, altro socio dell’Associazione, ha realizzato un presepe di stampo napoletano – con statue provenienti da San Gregorio Armeno – che riproducono una tipica scena del mercato con i mestieri e le figure tipiche del presepe partenopeo.

Nella S.Messa della notte di Natale verrà anche aperto il presepe realizzato nella Chiesa della SS.Annunziata, che vede la Natività ambientata in un’aia tipica delle nostre campagne. Già inaugurato, invece, il presepe napoletano realizzato dai soci dell’Associazione nella Chiesa di San Francesco del Prato. “La nostra associazione – concludono i soci – è nata più di 40 anni fa per volontà di Fra’ Giangabriele Chierici (scomparso qualche anno fa) seguendo la tradizione tutta francescana del presepio, che ogni anno cerchiamo di rinnovare nell’allestimento della Mostra, ma anche all’interno delle Chiese e nelle piazze”. Nel corso degli anni, infatti, sono state anche allestite natività in Piazza a Parma e a Busseto.

La Mostra dei Presepi rimane aperta fino al 6 gennaio 2022.

Apertura straordinaria il 13 gennaio 2022.

Il Corteo dei Magi, tradizionalmente previsto per il giorno dell’Epifania, quest’anno non si svolgerà per le difficoltà organizzative legate al Covid-19

Orari Mostra dei Presepi

Sabato: 15.30-18.30

Domenica e Festivi: 10.00-12.00 e 15.30-18.30Per chi desidera evitare la coda nei giorni 25, 26 dicembre 2021 e 1, 6 gennaio 2022 sarà possibile prenotare la visita alla Mostra dei Presepi. Le prenotazioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail stampa-aiap.pr@virgilio.it oppure con un messaggio alla pagina Facebook “Associazione Italiana Amici del Presepio di Parma”. Gli ingressi con le prenotazioni saranno ogni quarto d’ora, a partire dalle 15.30. Rimarranno comunque possibili gli accessi liberi, seguendo le norme vigenti per la capienza massima. All’accesso sarà richiesto di esibire il Green Pass.