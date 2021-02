La parmigiana Davines premiata da SDA Bocconi come migliore impresa italiana per la categoria Best Performer of the Year. Iren prima nella categoria Best Performing Large

Assegnati i Best Performance Award edizione 2020/2021, i riconoscimenti promossi da SDA Bocconi School of Management dedicati alle imprese italiane che si distinguono per l’eccellenza nel creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale.

Durante la cerimonia di chiusura della quarta edizione del premio – che ha potuto contare, sia da remoto sia in presenza, sul coinvolgimento dei partner J.P. Morgan Private Banking, PwC, il fondo di private equity EQT, Bureau Van Dijk, Havas PR – sono stati proclamati vincitori:

Targa Telematics per la categoria Best Performing Small Company;

SIFI e I.CO.P. a pari merito per la categoria Best Performing Medium Company;

Iren per la categoria Best Performing Large;

Davines (Parma) per la categoria Best Performer of the Year.

In aggiunta, all’interno della categoria ‘Hot Topic’ sono stati premiati Music & Lights per la categoria Adapt to React e S.A.I.B. per la categoria Most Impactful Company.

Il lavoro di ricerca e analisi svolto per valutare le performance delle aziende, risulta utile non solo a decretare i vincitori di ogni edizione, ma, soprattutto, è in grado di restituire una panoramica nitida e ampia del panorama imprenditoriale del nostro Paese, sia per quanto riguarda le caratteristiche inerenti al fatturato che rispetto alle tematiche Esg, fornendo inoltre un interessante metro di paragone rispetto agli anni passati.