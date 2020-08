La Questura di Parma impegnata nella lotta alla microcriminalità: tentativi di furto all’Esselunga e a mezzi in sosta in b.go Cocconi

Nei giorni appena trascorsi gli Operatori della Squadra Volante di Parma hanno continuato nella loro attività di prevenzione generale e soccorso pubblico, intervenendo in due diversi scenari di furto ai danni di attività commerciali del nostro centro cittadino. Hanno fermato inoltre un soggetto intento ad armeggiare in prossimità di veicoli in sosta in Borgo Cocconi, deferendo anch’esso all’Autorità competente.

Procedendo in ordine cronologico, la mattina di ieri ha visto gli Operatori intervenire presso il supermercato Esselunga di via Traversetolo per la segnalazione, giunta alla Sala Operativa, di una ragazza resasi responsabile di un furto ai danni della suddetta attività commerciale. Sul posto gli Agenti hanno preso contatti con l’addetta alla vigilanza la quale ha indicato una donna presente nei locali del supermercato, quale autrice del furto di cinque bottiglie di Cognac.

La donna, parmigiana classe 1980, conosciuta agli Operatori in quanto pluripregiudicata in materia di reati predatori, a seguito delle dichiarazioni rese dall’addetta alla vigilanza che ha seguito senza distogliere lo sguardo ogni passaggio dell’azione delittuosa, è stata deferita in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato e per quello di false attestazioni a Pubblico Ufficiale inerenti alla propria identità personale, date le false generalità rese in sede di identificazione.

Nel medesimo giorno un altro punto vendita Esselunga, questa volta quello sito in via Colajanni, è stato preso di mira da un secondo pluripregiudicato in materia di reati predatori: cittadino marocchino, classe 1974, resosi responsabile del furto di merce per un valore complessivo di euro 300.

In particolare, l’atteggiamento inequivoco dell’uomo è stato notato dall’addetto alla vigilanza il quale, attraverso il sistema di videosorveglianza, ha individuato lo stesso che con fare disinvolto prima sottraeva uno zaino in vendita presso il punto commerciale per poi riempirlo con merce nel frattempo trafugata.

Dato quanto emerso in sede di intervento, gli Operatori hanno denunciato l’uomo per il reato di furto aggravato, per poi allontanarlo dal luogo del fatto.

Da ultimo, nella notte appena trascorsa la Sala Operativa è stata contattata da un insonne cittadino il quale, alle 3 del mattino, ha riferito la presenza di un uomo intento ad armeggiare nei pressi di motocicli ed autoveicoli parcheggiati in Borgo Cocconi.

A poca distanza dal luogo della segnalazione gli Operatori hanno individuato un soggetto somigliante nell’abbigliamento a quello indicato, procedendo quindi al controllo dello stesso. L’uomo, cittadino gambiano, classe 1997, ha reso generalità non veritiere, dopo esser stato accompagnato negli Uffici per la compiuta identificazione, dove è risultato privo di qualsivoglia documento valido.

L’uomo è stato riconosciuto da chi aveva richiesto l’intervento, come la persona intenta ad armeggiare in prossimità del suo ciclomotore e delle auto in sosta. Lo stesso testimone ha riferito di averlo altresì visto entrare nell’abitacolo di un’auto in sosta, poi risultata non essere stata danneggiata.

Nel corso del controllo, e prima dell’accompagnamento presso gli Uffici della Questura, il malvivente ha mostrato il contenuto delle tasche, estraendo dalle stesse un paio di forbici poi sottoposte a sequestro.

Nella mattinata odierna l’uomo è stato sottoposto a fotosegnalamento e messo a disposizione della locale Squadra Mobile in quanto presunto autore di reati predatori perpetrati nelle settimane precedenti, nonché del locale Ufficio Immigrazione per procedere in merito alla sua posizione sul territorio nazionale.

