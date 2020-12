La zona rossa non ferma Babbo Natale: i doni di Fondazione Cariparma consegnati ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei bambini

Nulla ferma Babbo Natale, nemmeno le misure anti Covid di questo Natale anomalo. I regali offerti da Fondazione Cariparma domani saranno consegnati ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei bambini, secondo una consolidata tradizione che si rinnova ogni anno.

A cambiare saranno solo gli aiutanti di Babbo Natale. Se in tempi normali erano i rappresentanti delle Istituzioni a consegnare i doni, domani a vestire i panni degli elfi di Santa Claus saranno le coordinatrici infermieristiche e il personale in servizio nei reparti pediatrici del Maggiore che si faranno carico di recapitare un pacchetto a ciascun bambino. E il dono più grande sarà assicurato, perché come ha dichiarato il presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani in occasione della visita di Santa Lucia, non c’è nulla di più bello che vedere un sorriso di sorpresa allargarsi sul volto di un bambino.