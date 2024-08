Langhirano, ruba il portafogli a un anziano in tabaccheria: 64enne denunciato

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Neviano degli Arduini a conclusione di una mirata attività d’indagine, avviata a seguito del furto con destrezza subito a Langhirano da un anziano residente nel paese, hanno individuato e denunciato un 64enne marocchino quale presunto responsabile.

Il furto era avvenuto nella tabaccheria situata all’interno di un’area di servizio, la vittima, dopo aver pagato il carburante e le sigarette appena acquistate, rimetteva il portafoglio in tasca ma, senza accorgersene nell’immediatezza, gli cadeva in terra. Uscito in strada per tornare alla macchina si accorgeva solo allora di non averlo più in tasca e si precipitava quindi all’interno del negozio per cercare di recuperarlo, ma purtroppo per lui era già svanito nel nulla.

Affranto per l’accaduto, si rivolgeva ai Carabinieri di Neviano degli Arduini, ai quali esponeva i fatti sporgendo la denuncia, riponendo in loro la speranza di recuperare almeno i documenti di identità, onde evitare la trafila burocratica per rifarli.

I Carabinieri si sono subito attivati e, nonostante il luogo del reato fosse fuori dal comune di competenza, si sono recati presso l’esercizio commerciale per acquisire elementi utili alle indagini. Estrapolate le immagini dall’impianto di videosorveglianza della cassa, grazie alla visione dei fotogrammi, che avevano immortalato tutta la scena, incrociando i dati ed effettuando comparazioni antropometriche, sono riusciti ad identificare un uomo, residente a Langhirano, che era in fila alla cassa subito dietro il denunciante e, quando ha visto il borsello cadere, lo ha coperto con un piede, successivamente raccolto, per poi allontanarsi repentinamente dal luogo del misfatto. Gli operanti, con l’obiettivo di esaudire il desiderio della vittima, si sono catapultati a casa del presunto reo che, vistosi alle strette, ha restituito il maltolto. Convocato dai Carabinieri in caserma, all’anziano, che non credeva ai propri occhi, è stata restituita la refurtiva.

Raccolti tutti gli elementi probatori dai Carabinieri, che sono stati trasmessi senza ritardo alla locale Procura della Repubblica, fatto salvo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, il presunto autore del reato è stato denunciato perché ritenuto responsabile di furto con destrezza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma